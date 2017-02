Manneh sagt Danke: Werder II schlägt VfL Osnabrück

1:0 an der Bremer Brücke

+ © nordphoto (Archivfoto) Ousman Manneh erzielte das Siegtor für Werders U23 gegen Osnabrück. © nordphoto (Archivfoto)

Osnabrück - Die U23 von Werder Bremen feiert den zweiten Sieg in Folge gegen einen favorisierten Gegner. Am Freitag gab es ein 1:0 beim VfL Osnabrück.

Die U23 von Werder Bremen mutiert zum Angstgegner des VfL Osnabrück. Nach dem 4:2-Sieg im Hinspiel feierte die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt am Freitagabend in der Dritten Liga einen 1:0-Auswärtssieg gegen den Aufstiegsaspiranten von der Bremer Brücke. In der Vorwoche hatte Werder II schon den eigentlich ambitionierten Absteiger SC Paderborn geschlagen und in der Tabelle überholt.

Die Bremer bleiben mit dem Sieg in Osnabrück zwar auf Rang 13, stehen jetzt aber nicht nur fünf Plätze vor der Abstiegszone, sondern auch nur fünf Punkte hinter einem Aufstiegsplatz. Den drohen indes die Osnabrücker am Wochenende zu verlieren.

Schon früh hatte Ousman Manneh die Bremer in Führung gebracht. Nach einem kapitalen Schnitzer in der VfL-Abwehr legte der von den Profis abgestellte Justin Eilers quer – und Manneh bedankte sich mit dem 1:0 (8.). Eilers selbst hätte erhöhen können, traf aber nur den Pfosten (21.). Danach setzte sich Osnabrück am Bremer Strafraum fest, spielte sich mehrere gute Chancen heraus. Doch Werder-Keeper Eric Oelschlägel hielt hinten die Null.

In der zweiten Halbzeit war es ein offenes Spiel. Beide Mannschaften erspielten sich gute Torchancen, die beste Osnabrücks Robert Kristo, der die Latte traf (83.). Die Bremer, bei denen Profi Ulisses Garcia durchspielte, brachten die Führung über die Zeit.

han

Werder Bremen II: Oelschlägel – Rehfeldt, Verlaat, Volkmer – U. Garcia, Rother, Schmidt (84. Bytyqi), Kazior, Lorenzen – Eilers (90. Eggerglüß), Manneh (90.+3 Jensen).