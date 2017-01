Gnabry: Nouri wusste angeblich nichts vom Unwohlsein

Frühe Auswechslung

Bremen - Eine Frage bewegte die Fans. Und sie lautete nicht, wieso Serge Gnabry gegen Borussia Dortmund schon nach 26 Minuten vom Feld musste, sondern: Warum hat er überhaupt in der Startelf gestanden?

Gnabry war krank – und das schon am Morgen vor dem Spiel. Wegen Magen-Darm-Problemen hatte er sich angeblich sogar vom Teamarzt behandeln lassen. Dennoch stellte Trainer Alexander Nouri den 21-Jährigen auf. Und Gnabry machte prompt den Fehler, der zum frühen 0:1-Rückstand durch Andre Schürrle führte.

Nach 26 Minuten war dann Schluss für den sichtlich kraftlosen Jung-Nationalspieler. „Ich habe irgendwann ein Zeichen bekommen, dass ihm übel ist, deswegen mussten wir reagieren“, erklärte Nouri später und behauptete, er habe die Information, dass es Gnabry nicht gut gehe, „erst im Spiel“ bekommen.

Stimmt das? Oder ist es eine Art Schutzbehauptung des Trainers, der das Risiko mit dem maladen Mittelfeldmann eingegangen war und damit falsch gelegen hatte? Sportchef Frank Baumann verlagert die Verantwortung Richtung Gnabry: „Serge hatte vormittags ein bisschen Magenprobleme, hat das aber für sich behalten. Im Spiel hat er dann gemerkt, dass es schlimmer geworden ist. Dass wir es vormittags schon wussten, ist falsch. Und Alex war auch bei der Besprechung am Mittag noch nicht in Kenntnis.“

Niemand sei es gewesen. Außer Gnabry. Der hatte sich demnach verzockt. „Er dachte wohl, es würde gehen“, so Baumann. Erst nach der Auswechslung habe der Offensivspieler erklärt, dass ihm schon am Morgen unwohl gewesen sei. Am Sonntagvormittag stand Gnabry dann übrigens nicht draußen auf dem Trainingsplatz.

csa