Hellseher Wiedwald will im Werder-Tor bleiben

Starker Rückhalt gegen Mainz

+ © nordphoto Werder-Torwart Felix Wiedwald machte gegen Mainz 05 ein starkes Spiel. © nordphoto

Mainz - Er war Werders starker Rückhalt beim 2:0-Sieg gegen Mainz 05 - und hatte das genau so kommen sehen: Jetzt will Felix Wiedwald Stammtorwart bleiben.

Felix Wiedwald ist ein Hellseher. Nach dem 2:0-Sieg in Mainz behauptete der Keeper des SV Werder Bremen: „Heute war mir von Anfang an klar, dass ich keinen reinlassen werde. Wir hätten auch noch länger spielen können, wir hätten nichts zugelassen.“ Erst zum zweiten Mal in dieser Saison stand bei Werder am Ende die Null, zum ersten Mal stand dabei Wiedwald im Tor. Er musste in der Vergangenheit immer wieder dem Kollegen Jaroslav Drobny den Vortritt lassen. Und wäre der Tscheche nicht gerade an der Schulter verletzt, hätte er auch in Mainz gespielt.

Auf die Frage, ob ihn das nicht belaste, merkte Wiedwald nur süffisant an: „So viel, wie ich hier schon durchmachen musste, rein, raus und wieder rein – ich trainiere einfach so, als wenn ich spielen würde. Ich lasse das nicht an mich herankommen.“ Und dann betrieb der 26-Jährige noch jede Menge Eigenwerbung: „Ich habe heute ein gutes Spiel gemacht und habe mir in den letzten Wochen nichts zu Schulden kommen lassen. Warum sollte ich nicht im Tor bleiben?“

Von den Kollegen gab es viel Lob. „Felix hat uns heute gerettet“, bedankte sich zum Beispiel Serge Gnabry bei seinem Keeper. Und der Gelobte strahlte in der Interview-Zone so sehr wie selten zuvor: „Endlich mal ein erfolgreicher Tag für die ganze Mannschaft und für mich. Wir fahren mit einem Lächeln nach Hause.“

kni/csa