Clemens Fritz nicht mehr erste Wahl

Keine Einsatzgarantie von Trainer Nouri

+ © nordphoto Clemens Fritz droht am Samstag erneut nur die Ersatzbank. © nordphoto

Bremen - Sitzt Clemens Fritz am Samstag erneut nur auf der Bank? Werder-Trainer Alexander Nouri gab seinem Kapitän bei der Pressekonferenz am Donnerstag keine Einsatzgarantie.

Das Spiel gegen die Bayern hat Clemens Fritz wegen Nackenproblemen verpasst, in Augsburg stand er dann, obwohl wieder fit, überraschend nicht von Beginn an auf dem Platz – und zwei Tage vor dem wichtigen Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (morgen, 15.30 Uhr) sieht es nun erneut nicht danach aus, als sollte der 36-Jährige in Werders Startelf zurückkehren. Während der Pressekonferenz verweigerte Trainer Alexander Nouri seinem Kapitän gestern eine Einsatzgarantie. „Er ist unverzichtbar für uns“, setzte Nouri zwar an, schob dann aber ein ziemlich vielsagendes „in welcher Form auch immer“ hinterher.

Es ist noch gar nicht so lange her, da klang der Werder-Coach in diesem Punkt noch ganz anders. Vor dem Auswärtsspiel bei Hertha BSC war es – Fritz hatte gerade eine Grippe auskuriert und stand vor der Rückkehr ins Team –, da sagte Nouri im vergangenen Dezember über den Kapitän: „Es gibt keine zwei Meinungen über ihn. Er ist unbestritten ein wichtiger Spieler für uns.“ Bis heute hat sich an dieser Einschätzung offenbar etwas geändert, zumindest die zweite Meinung, dass es auch ohne Fritz auf dem Platz geht, scheint beim Trainer in der Zwischenzeit neu dazugekommen zu sein.

Nouri hob zwar auch gestern ausdrücklich die Vorzüge des erfahrenen Profis hervor, vermied es aber auch nach zweifacher Nachfrage, seinem Kapitän für Samstag einen Platz in der ersten Elf zuzusichern. Fritz biete den jungen Spielern viel Orientierung, sei als Persönlichkeit enorm wichtig für die Mannschaft. Aber offenbar nicht mehr zwingend auch auf dem Platz. „Da haben wir mehrere Möglichkeiten“, sagte Nouri und wollte bei der Besetzung des defensiven Mittelfeldes nicht weiter ins Detail gehen. Zwar ist es absolut üblich, dass sich ein Trainer kurz vor einem Spiel nicht in die Karten schauen lassen will, seine Aufstellung schon mal gar nicht preisgibt. Den Einsatz eines fitten Kapitäns aber öffentlich in Frage zu stellen, ist schon ziemlich ungewöhnlich und zweifellos ein gewagter Schritt.

Fritz' und Delaneys Attribute gleichen sich

Dass es bei Werder demnächst eine Wachablösung auf der Sechserposition geben wird, ist schon länger klar. So hatte Fritz das Ende seiner Laufbahn bereits im Vorjahr verkündet, sich dann aber doch entschlossen, noch ein Jahr dranzuhängen. Als sich die Mannschaft in akuter Abstiegsnot befand, setzte er mit dieser Entscheidung damals ein wichtiges Zeichen. Wie es nun im Sommer für ihn weitergeht, ist offiziell noch nicht klar. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass Fritz seine Karriere beendet.

In Thomas Delaney haben die Bremer seinen Nachfolger bereits verpflichtet. Der Neuzugang vom FC Kopenhagen hat sich überraschend problemlos in die Mannschaft eingefügt. Er überzeugte in seinen bisher drei Bundesligaspielen sowohl spielerisch als auch in der Rolle des Antreibers, der weite Wege geht, unermüdlich arbeitet und Verantwortung übernimmt. Alles Attribute, für die auch Fritz steht. Dass es eine Art Übergangsphase gibt, wenn ein Führungsspieler geht und ersetzt werden muss, ist logisch. So wie es scheint, hat sie bei Werder nun früher begonnen als erwartet.

„Wir wissen, was wir an Clemens haben und wie wichtig er für uns ist“, sagte Nouri, der Wert auf einen offenen Austausch mit seinem Kapitän legt. Vor dem Augsburg-Spiel hatten beide gemeinsam entschieden, dass Fritz draußen bleibt, weil er nach seinen Nackenproblemen gerade erst ins Training zurückgekeghrt war. Mit dem Nacken des 36-Jährigen hatte Nouris Zurückhaltung gestern allerdings nichts zu tun. „Er ist wieder fit“, sagte der Coach über Fritz, der am Morgen das komplette Mannschaftstraining absolviert hatte.

dco