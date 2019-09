+ © happy-family-online.com Das Fahrgeschäft Hurricane feierte auf dem Hamburger Dom im Jahr 2018 Premiere. © happy-family-online.com

Das Fahrgeschäft Hurricane ist die neueste Attraktion des Schaustellerbetriebs Karlheinz Heine KG aus Bremen. Das rasante Karussell ist erst im Jahr 2018 eingeweiht worden.

Die Basis für die rauschende Fahrt ist ein Drehteller. Darauf sind unten und an einem zusätzlichen Gestell über den Köpfen der Fahrgäste Gondeln angebracht, in denen bis zu vier Personen gleichzeitig Platz finden. Diese Gondeln gewinnen und verlieren zwischen den Gestellen immer mal wieder an Höhe.

Dann beginnt das Abenteuer für Schwindelfreie. Das Licht taucht den Hurricane in grelle Farben, Nebel sorgt für zusätzliche Orientierungslosigkeit. Das Rundfahrgeschäft feiert auf der Bremer Bürgerweide in diesem Jahr Premiere - seid gespannt.