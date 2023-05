49-Euro-Ticket: Dürfen Hundehalter ihren Vierbeiner kostenlos mitnehmen?

Von: Stella Henrich

Das 49-Euro-Ticket startet am 1. Mai im Nah- und Regionalverkehr. Dennoch sind noch Fragen ungeklärt. Zum Beispiel, ob der Hund kostenlos mitfahren darf.

Berlin – Das neue Deutschlandticket ist eine feine Sache für alle Bürgerinnen und Bürger, die regelmäßig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus und Bahn im Nah- und Regionalverkehr unterwegs sind. Sie können das Ticket bundesweit im ÖPNV nutzen und damit ihren ganz persönlichen Beitrag zur Verkehrswendeleisten.

49-Euro-Ticket lässt Frage offen: Welche Hunde dürfen eigentlich mitfahren?

Doch kurz vor dem Start des Tickets sind noch Fragen offen. Beispielsweise fragen sich Hundebesitzerinnen und -besitzer, ob sie ihren Vierbeiner mit dem 49-Euro-Ticket kostenlos mitfahren lassen dürfen. Eine einfache Antwort wie „Ja“ oder „Nein“ gibt es in diesem Fall leider nicht. Da hilft nur ein Blick in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) des jeweiligen Ticket-Anbieters des ÖPNV oder der Deutschen Bahn.

Wer beispielsweise mit einem Regio auf den Schienen der Deutschen Bahn unterwegs ist, darf „kleine Tiere“ – bis zur Größe einer Hauskatze – in einem Transportbehälter kostenlos mitnehmen. Das erklärt das Unternehmen auf seiner Internetseite. Diese Regelung gilt allerdings nicht für einen größeren Hund. Für ein solches Tier wird der halbe Fahrpreis verlangt.

49-Euro-Ticket: Einige Städte erlauben die kostenlose Mitnahme von kleinen Hunden

Soviel ist also schon einmal klar: Es kommt auf den Verkehrsverbund und auf den Hund an. Die Mitnahme von Hunden im Verbund Bodensee-Oberschwaben beispielsweise sei kostenlos, so ein Sprecher gegenüber dpa. Das ist auch in Stuttgart der Fall, allerdings begrenzt auf einen Hund. Für jeden weiteren großen Hund müssen Besitzerinnen und Besitzer laut Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) ein Kinderticket kaufen. Polizeihunde, Blindenhunde und sonstige Assistenzhunde fahren aber grundsätzlich kostenlos mit.

Diese Regelungen gelten in einigen ausgewählten Städten:

Bundesland/Stadt Regelung Deutschlandticket Berlin kleine Hunde erlaubt kostenfreie Mitnahme Bayern/München kleine Hunde erlaubt kostenfreie Mitnahme in Transportbox Hessen/Frankfurt am Main Tiere ausgeschlossen Blindenhunde erlaubt Baden-Württembeerg/Stuttgart kleine Hunde erlaubt kostenfreie Mitnahme, gilt für einen Hund NRW/Köln/Aachen kleine Hunde erlaubt kostenfreie Mitnahme

Auf dem Online-Portal go.rheinland.com heißt es, dass die Mitnahme von Hunden gestattet sei. Das gilt für den Verkehrsverbund Rhein-Sieg, darunter fallen die Städte Köln, Bonn, Leverkusen und Monheim sowie die Landkreise Rhein-Erft-Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Rheinisch-Bergischer Kreis, Oberbergischer Kreis und der Kreis Euskirchen. Auch für den Aachener Verkehrsverbund gilt diese Regelung. In anderen Regionen sollten sich Hundebesitzerinnen und -besitzer je nach Reiseweg aber vorab erkundigen.

49-Euro-Ticket startet am 1. Mai: Für größere Hunde müssen Haltende meist ein Kinderticket lösen

Im Gegensatz zu kleineren Hunde müssen Herrchen und Frauchen für ihren größeren Hund meist ein ermäßigtes Ticket bzw. Kinderticket kaufen. Das ändert sich auch nicht mit der Einführung des Deutschlandtickets. Wer außerdem mit seinem Vierbeiner verreisen will, sollte sich vorab ganz genau erkundigen, ob das Tier in einigen Regionen überhaupt mitgenommen werden darf.

Im Verkehrsverbund Rhein-Main (RMV) beispielsweise ist die Mitnahme von Tieren grundsätzlich nicht erlaubt. Tiere würden nur mitgenommen, wenn dadurch die Sicherheit und Ordnung des Betriebes nicht beeinträchtigt werde und Fahrgäste nicht gefährdet oder belästigt werden könnten, erklärt der RMV auf seiner Internetseite. Ein Anspruch auf eine Mitnahme von Tieren bestehe aber nicht.

Das Ticket gilt auch für „Menschen" nicht in allen Zügen. Vor dem Start ist die Verwirrung beim Deutschlandticket also noch immer vorhanden.