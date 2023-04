Zehn lukrative Nebenjobs in Deutschland, ohne Steuern zu zahlen

Teilen

Lukrative Nebenjobs: Nebenbei etwas dazuverdienen, ohne Steuern zu zahlen. (Symbolbild) © imago

Nebenbei etwas dazuverdienen, ohne Steuern zu zahlen? Das ist in geringfügigen Tätigkeiten möglich. Ob neben der Schule, dem Studium oder dem Beruf: Für viele lohnen sich die Nebentätigkeiten.

München - Alle müssen heutzutage zusehen, wo sie bleiben, um mit dem Geld bis zum Ende des Monats über die Runden zu kommen. Rentner verkaufen inzwischen Kinderschuhe, Mamas beaufsichtigen zu Hause nicht nur die eigenen Kinder, sondern auch die der Nachbarinnen und Opas gehen mit den Hunden von Freunden oder Bekannten Gassi. Für manch eine Person kann sogar das Hobby zur lukrativen Einnahmequelle werden. Nach wie vor gelten die Jobs als Produkttester, Kellner, Statist bei Film und Fernsehen, Medikamententester und Fahrradkurier als lukrative Nebenjobs.

Ein Blick in die Lohntabelle zeigt, mit welchen Tätigkeiten Minijobber am schnellsten auf einen Nebenverdienst - hier in unserer Beispielrechnung von 450 Euro* - kommen:

Art des Nebenjobs Durchschnittlicher Stundenlohn in Euro Durchschnittliche Anzahl der Stunden Impfhelfer 14,70 30:36 Büroaushilfe 13,28 33:53 Kurier 13,20 34:05 Kellner 12,90 34:53 Hostess 12,80 35:09 Kassierer 12,70 35:25 Inventurjobs 12,50 36:00 Kommissionierjobs 12,10 37:11

Quelle: Personaldienstleister Zenjob 30.1.22021

Lukrative Nebenjobs in Deutschland: Auch der Babysitter-Job ist dabei

Auch der Job des Babysitters kann sich rechnen. Zudem macht er Freude und die Bezahlung ist oftmals Verhandlungssache. Bis zu 15 Euro und mehr können dabei schon rausspringen. Einen Blick über den großen Teich geworfen, zeigt sich, die lukrativsten Nebenjobs in Amerika sind ähnlich wie hierzulande. Laut dem US-Nachrichtensender Bloomberg sind vor allem die folgenden Nebenjobs die lukrativsten: Familien-Assistent (Babysitter), Handwerker, Verkaufs-Experte, Qualitätsprüfer, Pflege-Koordinator, Eventmanager, Fahrer von Paketen, Hotline-Mitarbeiter, Krankenpflege-Assistent und Telefon-Vermarkter. Die Löhne schwanken hier von rund 16 Dollar bis 19 Dollar in der Stunde.

Lukrative Nebenjobs in Deutschland: Viel Geld und dennoch unbeliebt

Diese Job hingegen kommen bei Bewerbern nicht gut an, wie das Video zeigt - obwohl sie eigentlich gut bezahlt sind. Dazu zählt der Berufs des Bestatters, des Müllentsorgers, des Metzgers sowie der einer Fachkraft auf einer Bohrinsel. Aber auch der Pfarrer gehört dazu. Doch als Nebentätigkeit sind diese Tätigkeiten nicht geeignet.

Wer als Quereinsteiger durchstarten will, kann als Unternehmensberater mit rund 3500 Euro brutto im Monat rechnen, berichtet bw24.de von IPPEN.MEDIA. Ebenso perfekt ist hier ein Job im Kundenservice mit einem Einstiegsgehalt zwischen 1500 und 2000 Euro brutto monatlich. Wer gut planen und organisieren kann, „sollte eine Karriere am Empfang in Erwägung ziehen“, so bw24.de weiter. Hier geht das Einstiegsgehalt ab 2000 Euro aufwärts los. Auch Datenerfasser und Jobs in der Verwaltung lassen sich als Quereinsteiger an Land ziehen.

Das sind die zehn lukrativsten Nebenjobs in Deutschland - Von Fahrradkurier über Tiersitter bis hin zu Blutspender - das Angebot ist vielfältig

Fahrradkurier, Babysitter, Fotograf, Nachhilfelehrer, Tiersitter, Mysteryshopper oder Testanrufer, Blut- und Plasmaspender, Texter und Korrektor, Affiliate-Marketing, Datenerfassung und -pflege – mit all diesen Jobs verdienen sich Menschen aller Altersklassen Geld dazu.

Zehn lukrative Nebenjobs in Deutschland Fotostrecke ansehen

Auch interessant: Damit das Homeoffice funktioniert, sollten Nebenjobber auf ein paar Dinge achten – vor allem bei der Büroausstattung. Und auch diese zehn Tricks können für steuerpflichtige Arbeitnehmer wichtig bei der nächsten Steuererklärung sein.

* Inzwischen liegt die Grenze für den Nebenverdienst bei 520 Euro.

Quellen: bonify.de und businessinsider.de