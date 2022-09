Yoga gegen Ärgernis: Hundehaufen-Hinweis sorgt für Lacher

Von: Tobias Becker

Teilen

Hundehaufen auf der Straße sind für viele Menschen ein Ärgernis. Lesen Sie hier, wie ein Yoga-Schild nun für Aufmerksamkeit sorgt:

Es ist ein großes Ärgernis: Hundekot auf der Straße. Doch immer wieder treten Menschen hinein, Hundebesitzer räumen die Haufen nicht weg. In Bochum hat es nun einem Bewohner gereicht. Nun hängt ein humorvolles Schild an der Straße, dass zu einer Yoga-Übung aufruft.

echo24.de verrät, was das Yoga-Schild mit dem Hundekot auf der Straße zu tun hat.

Während das Schild für einige Lacher sorgt, droht Hundehalter, die Haufen auf öffentlichen Plätzen nicht wegräumen, ein hohes Bußgeld. (tobi)