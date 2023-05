Spargelsaison – wo Sie wilden Spargel finden und wie Sie ihn zubereiten

Von: Laura Knops

Wilder Spargel ist eine Delikatesse und kommt vor allem im Mittelmeerraum vor. © Stefaniav/Imago

Wilder Spargel ist unter Spargelliebhabern eine Seltenheit. Wo der Waldspargel vorkommt und wie er zubereitet wird.

Mit den ersten Sonnenstrahlen im Frühjahr sprießt der Waldspargel aus dem Boden. Bereits Anfang April fängt die Spargelsaison auch für den seltenen Waldspargel offiziell an. Zu finden ist wilder Spargel auf Wiesen und Wäldern, dann das ganze Frühjahr hinweg. Wer den Wildspargel, auch Waldspargel genannt, selber sammeln möchte, muss dazu allerdings in den Mittelmeerraum reisen.

Die Delikatesse kommt vor allem in wärmeren Ländern wie Kroatien, Süditalien oder Griechenland vor. Dort wächst er in den Frühlingsmonaten von März bis Mai. Zu kaufen gibt es den Wildspargel aber auch in ausgewählten Läden. Wildspargel ähnelt vom Aussehen zwar dem grünen Zuchtspargel. Der wilde Spargel wächst allerdings anders als herkömmlicher Spargel lang und dünn aus dem Boden. Zu erkennen ist die Spargelpflanze zudem an ihren dornigen Blättern, mit denen sich die Frucht vor Fressfeinden schützt.