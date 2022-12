Wie man Hunden und Katzen die Silvester-Angst nehmen kann

Von: Fabian Pieper

Viele Tiere fürchten sich an Silvester vor dem Lärm. © Patrick Pleul/dpa

Für Haustiere ist Silvester einer der stressigsten Tage im Jahr. Sie fürchten sich vor dem Lärm und dem Licht. Ihre Halter können ihnen helfen.

Berlin – Nach zwei Jahren Corona-Pause freuen sich viele Menschen hierzulande wieder auf ausgelassene Silvester-Feiern. Der Verkauf von Feuerwerksartikeln ist gerade gestartet, insgesamt werden die Deutschen wieder rund 120 Millionen Euro für Raketen, Böller und Wunderkerzen ausgeben. Doch nicht alle freuen sich über das zu erwartende Spektakel. Besonders Haustiere wie Hunde und Katzen leiden unter Silvester – da nützen selbst die kürzlich verkündeten Verbotszonen in Niedersachsen wenig. Mit ein paar Vorkehrungen können ihre Halter ihnen jedoch einen großen Teil des Stresses ersparen.

Zunächst sollten Herrchen und Frauchen sich der Tatsache bewusst sein, dass die Sinnesorgane ihrer Vierbeiner wesentlich feiner und ausgeprägter sind als die des Menschen. Hunde und Katzen können besonders gut hören und auch deutlich intensiver Gerüche wahrnehmen. Deshalb versetzt Feuerwerk sie in der Regel in große Angst. Sie nehmen bereits weit entfernt gezündete Böller und Raketen sehr deutlich wahr. Zudem fehlt ihnen meist die Routine im Umgang mit lauten Geräuschen. Während Jagd- oder Polizeihunde im Laufe ihrer Ausbildung an Knallgeräusche gewöhnt werden, ist der nur einmal im Jahr wiederkehrende Silvester-Abend für alle anderen Hunde und Katzen ein Ausnahmetag.

Ängstliche Haustiere an Silvester nicht mehr frei draußen herumlaufen lassen

Der Stress beginnt für die Tiere meistens nicht erst an Mitternacht, da schon Stunden, teilweise Tage vorher die ersten Böller und Raketen gezündet werden. Deshalb ist es ratsam, beim Spaziergang an Silvester den Hund durchgehend angeleint zu lassen. Sonst droht die Gefahr, dass der Hund vor Schreck ausbüxt – und nicht immer erleben die Besitzer dann ein rührendes Wunder wie das der Hündin Jazzy. Katzen sollten ab dem Silvester-Morgen nicht mehr aus dem Haus gelassen werden.

Das sind die beliebtesten Haustierarten in Deutschland (Stand: 2021; Quelle: Statista)

(Stand: 2021; Quelle: Statista) 1. Katzen (16,7 Millionen)

2. Hunde (10,3 Millionen)

3. Kleintiere (4,6 Millionen)

4. Vögel (3,1 Millionen)

5. Fische (2,3 Millionen Aquarien)

Es empfiehlt sich, ab Einbruch der Dunkelheit in manchen Räumen die Vorhänge zuzuziehen oder die Wohnung mit Rolläden abzudunkeln. Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben. So bekommen die Tiere von den bunten Blitzen wenig mit und es dämmt den Lärm. Zudem sollte man Hunden und Katzen Rückzugsmöglichkeiten schaffen, indem ihre Halter ihnen die Möglichkeit geben, sich im ganzen Haus verstecken zu können. Auf keinen Fall sollten Tiere in Räumen eingesperrt werden, da das ihre Angst durch fehlende Fluchtmöglichkeiten nur noch größer werden lässt.

So helfen Sie Ihrem Haustier bei Angst vor Silvester-Krach

Zudem sollten Herrchen und Frauchen für eine möglichst gewohnte Umgebung sorgen, indem sie beispielsweise das Radio oder den Fernseher laufen lassen; vielleicht begeistert sich das Tier ja sogar für den Klassiker Dinner for One, dessen Sendetermine feststehen. Je mehr Normalität an dem Tag und dem Abend um die Tiere herum herrscht, desto besser. Wenn möglich, sollte mindestens eine Bezugsperson der Tiere auf das Feuerwerk verzichten und bei den Tieren bleiben.

Dann ist ratsam, die Tiere trotzdem in Ruhe zu lassen. Werden die Tiere in ihrer Angst auch noch bedrängt, ist niemandem geholfen – im schlimmsten Fall beißen oder kratzen sie sogar. Manche Tiere suchen allerdings auch die Nähe ihrer Halter. Da sollte es auch mal erlaubt sein, sie ins Bett oder aufs Sofa zu lassen, wenn sie das möchten. Besonders Hunde lassen sich mit einem Kauknochen häufig gut ablenken.

Beruhigungsmittel gegen Silvester-Angst bei Haustieren nur im Notfall

Käfige von Kleintieren sollten abgedeckt und weit von Fenstern entfernt aufgestellt werden. Für Bauernhoftiere hingegen lässt sich kaum etwas tun, allerdings stehen Höfe meistens abseits des größten Trubels. In der Nähe von Bauernhöfen sollte in jedem Fall auf Feuerwerk verzichtet werden. Wildtiere hingegen sind dem Treiben schutzlos ausgeliefert.

Beruhigungsmittel sollten nur im absoluten Notfall verabreicht werden, etwa wenn die Angst zu Erscheinungen wie Durchfall, Inkontinenz oder anhaltender Appetitlosigkeit führt. Ein Tierarzt kann das richtige Medikament und in der korrekten Dosierung verschreiben. Am Neujahrs-Morgen sollten zudem die Reste des Feuerwerks schleunigst beseitigt werden, da sie sonst von Tieren gefressen werden können. Die gute Nachricht: Bis zum nächsten Silvester-Fest sind es dann ganze 364 Tage ohne Böller und Raketen.