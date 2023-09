Kann Mineralwasser schlecht werden? Wichtige Infos zur richtigen Lagerung

Von: Teresa Knoll

Wasser kann nicht schlecht werden – oder? Wie lange man Mineralwasser noch trinken kann und wie man es am besten lagert:

Die Reinheit und Qualität natürlichen Mineralwassers wird in der Mineral- und Tafelwasserverordnung (MTVO) festgelegt. Wie das Leitungswasser in Deutschland wird auch Wasser aus Flaschen streng kontrolliert. Doch warum hat das Produkt ein Mindesthaltbarkeitsdatum, wenn es doch so rein ist? Kann Wasser überhaupt schlecht werden?

Wann läuft Mineralwasser ab?

Wasser in Plastikflaschen hält sich etwa neun bis zwölf Monate. Theoretisch ist Wasser aus der Flasche unbegrenzt haltbar. Doch irgendwann kann es auch schlecht werden, vor allem, wenn es falsch gelagert wird. Dabei sollte man immer das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) beachten. Sind Sie sich unsicher, hilft es, das Wasser auf Geschmack und Geruch zu überprüfen.

Ist das Wasser in Glasflaschen abgefüllt, hält es sich besonders lang: Zwei bis drei Jahre kann es je nach Hersteller gelagert werden. Das Glas hält die Flüssigkeit frisch und schottet es von schädlichen Einflüssen von außen ab. Wer also Wasser für längere Zeit aufbewahren möchte, sollte Glasflaschen kaufen.

Wie lange kann man abgelaufenes Mineralwasser noch trinken?

Auch abgelaufenes Wasser können Sie aber noch trinken. Dabei sollten Sie darauf achten, dass der Verschluss noch unversehrt ist. Allerdings sollte man vorher einen Geschmacks- und Geruchstest machen: Hat das Wasser einen chemischen oder plastischen Geruch, sollte es nicht mehr getrunken werden.

Dass auch Mineralwasser ein MHD haben muss, schreibt die EU-Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) vor. Wie bei so vielen Lebensmitteln wird das Produkt aber nicht unbedingt ungenießbar, auch wenn das MHD bereits abgelaufen ist.

Wie lange hält Mineralwasser in der Flasche?

Mineralwasser ist ein Naturprodukt, wird streng kontrolliert und unter hohen Sicherheitsbedingungen abgefüllt. Dadurch ist es theoretisch unbegrenzt haltbar. Doch bei falscher Lagerung verdirbt es. Man sollte darauf achten, dass es kühl, trocken und dunkel aufbewahrt wird.

Sonne und Wärme können die Qualität des Wassers beeinträchtigen. Mineralwasser mit Kohlensäure eignet sich besser für die Lagerung als stilles, da die Kohlensäure das Wachstum von Keimen hemmt. Auch abgelaufenes Mineralwasser kann noch nützlich sein, indem man es beispielsweise zum Putzen im ganzen Haushalt verwendet. Darüber berichtet HEIDELBERG24.

Kann man 1 Jahr abgelaufenes Wasser noch trinken?

Wurde das Wasser richtig gelagert, kann es auch noch einige Monate nach Ablauf des MHD getrunken werden. Da Mineralwasser quasi unbegrenzt haltbar ist und nicht verdirbt, könnte es auch noch ein Jahr später genießbar sein.

Wer hätte es gedacht: Ist mal kein Öl da, kann Mineralwasser übrigens auch gut zum Braten verwendet werden.

Wie lange ist selbst abgefülltes Wasser haltbar?

Da in Wasser keine Eiweiße, Zucker oder sonstige Nährstoffe enthalten sind, kann darin nichts vergären oder verschimmeln. Man kann Leitungswasser allerdings nicht steril selbst abfüllen, sodass immer Keime und Bakterien von außen hineingelangen können. Diese können sich vermehren, sodass das Wasser nach einiger Zeit verdirbt.

Beim Abfüllen sollte man darauf achten, dass der Behälter sauber ist und möglichst kein Schmutz oder sonstige Stoffe hineingelangen. Außerdem muss das Wasser, wie in Flaschen aus dem Supermarkt, dunkel und kühl aufbewahrt werden.

Wie lange kann man Wasser in einem Kanister aufbewahren?

Sei es Leitungswasser oder Wasser aus einer Quelle: Auch Wasser im Kanister kann endlos lange haltbar sein. Entscheidend sind wieder die trockene, kühle Lagerung und ob von vornherein Bakterien oder Ähnliches in den Behälter gelangt sind. Im Zweifelsfall kann das Wasser auch abgekocht werden oder Sie nutzen Jodtabletten, um das Wasser länger haltbar zu machen.

Wer sich einen Vorrat für den Notfall anlegen will, sollte mit zwei Litern pro Person und Tag rechnen. Dabei sind 1,5 Liter zum Trinken und der Rest zum Kochen vorgesehen. Will eine Person also zwei Wochen unabhängig von Wasserquellen leben, sollte sie sich rund 30 Liter abfüllen.

Wie lange kann man Leitungswasser in Plastikflaschen lagern?

Wie bei Wasser im Kanister kann es auch in der Plastikflasche noch lange genießbar sein, wenn bei der Abfüllung und später bei der Lagerung keine Fehler passiert sind. Wie immer gilt: Geruch und Geschmack entscheiden. Im Zweifelsfall sollten Sie es nicht mehr trinken.

Wenn von der letzten Party noch Cola übrig ist, muss diese ebenfalls nicht weggeschüttet werden – auch wenn das Softgetränk schon abgestanden ist. Cola kann wunderbar zum Putzen im ganzen Haushalt verwendet werden. (resa)