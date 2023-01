Wie gefährlich sind Listerien wirklich? So schützt man sich

Von: Ulrike Hagen

Rückrufe von mit Listerien befallenen Lebensmitteln häufen sich. Für einige sind die Bakterien lebensgefährlich. Schwangere müssen sich besonders schützen.

Berlin – Jedes Jahr erkranken hunderte Menschen in Deutschland an Listeriose. Und die Anzahl der Fälle steigt seit einigen Jahren kontinuierlich an, meldet das Bundesinstitut für Risikobewertung. Bei den meisten verläuft die Krankheit mit milden Symptomen. Sie kann aber durchaus lebensbedrohlich werden. Todesfälle durch Listerien-Infektionen sorgen ebenso wie sich häufende Rückrufe von mit Listerien verseuchten Würstchen oder belasteten Käse für Schlagzeilen. Das Tückische: Die stäbchenförmigen Bakterien können in rohen tierischen Lebensmitteln genauso stecken wie in abgepacktem Salat.

Auffällig ist laut der Europäischen Lebensmittelbehörde EFSA der „progressive Anstieg der durch Listeria verursachten Ausbrüche“, die inzwischen für die höchste Anzahl der Todesfälle unter den sogenannten lebensmittelbedingten Erkrankungen verantwortlich ist – nämlich für 36,4 Prozent.

Was sind Listerien – und wo kommen die Krankheitserreger vor?

Listerien sind stäbchenförmige Bakterien, die nahezu überall in unserer Umwelt vorkommen: in Gewässern und Abwässern, im Erdboden, auf Pflanzen und auch im Darm von Menschen und Tieren. Nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung ist von den bisher bekannten 26 Arten nur eine für Menschen gefährlich: die Listeria monocytogenes. Das Bakterium ist ein echter Überlebenskünstler: Es übersteht Salz, Säure, Sauerstoffmangel – etwa in Vakuumverpackungen –, Tiefkühlung und sogar Erhitzen bei niedrigen Temperaturen.

Für gesunde Erwachsene nicht bedrohlich, für Kinder und Menschen mit geschwächtem Immunsystem aber sehr gefährlich: Listerien unter dem Elektronenmikroskop. Foto: Manfred Rohde/Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung/dpa © Manfred Rohde

Wie kann man sich mit Listerien infizieren?

Verbraucher infizieren sich durch den Verzehr von Lebensmitteln – vor allem Fleisch-, Fisch- und Milchprodukte und nicht erhitzte tierische Lebensmittel, wie zum Beispiel Rohmilch und Rohmilchkäse. Pflanzliche Lebensmittel sind zwar weniger betroffen, durch Düngung und Verunreinigung können aber auch Gemüse und Salat kontaminiert sein. Das Portal Lebensmittelwarnung des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit veröffentlicht regelmäßig aktuelle Rückrufe und Warnungen vor belasteten Produkten.

Wie gefährlich sind Listerien für den Menschen?

Eine Infektion mit Listerien, die Listeriose, ist wie eine Erkrankung mit Legionellen, die sich in zu niedriger Trinkwasser-Temperatur vermehren, meldepflichtig. Aus gutem Grund, denn für Menschen mit einem guten Immunsystem verläuft sie zwar meist mild. Aber für Personen, die bereits an einem geschwächten Immunsystem leiden, besteht Lebensgefahr: Die Bakterien können bei ihnen eine schwere Blutvergiftung (Sepsis) oder eine Hirnhautentzündung (Meningitis) auslösen. Bis zu 30 Prozent aller Listeriosen endet sogar tödlich.

Listeriose: Welche Symptome auf eine Infektion mit Listerien hinweisen

Durchfall

Fieber

Schüttelfrost

Muskelschmerzen

Erbrechen

Hirnhautentzündung (Meningitis)

Blutvergiftung (Sepsis)

Seltener: Entzündungen des Gehirns (Enzephalitis), der Herzklappen (Endokarditis), der Gelenke (Arthritis) und der Bindehäute (Konjunktivitis)

Wie schnell bemerkt man eine Listerien-Infektion?

Symptome treten innerhalb von wenigen Stunden bis zu 14 Tagen nach dem Verzehr des kontaminierten Produktes auf, bei Schwangeren kann die Inkubationszeit bis zu 67 Tage dauern, wie das Robert-Koch-Institut berichtet. Gesunde Menschen bekommen typischerweise – ähnlich wie bei anderen Infektionen, wie etwa Grippe, RSV oder Corona mit unterschiedlichen Symptomen – grippeähnliche Beschwerden in Verbindung mit Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Bei älteren Menschen oder immungeschwächten Menschen gelangen die Bakterien durch die Darmwand ins Blut und breiten sich von dort weiter aus.

Wie schütze ich mich vor Listerien?

Risikogruppen wie Schwangere, Ältere und Immungeschwächten sollten auf Rohmilch, Rohmilchkäse (Weichkäse), Rohwürste, rohe Fleischerzeugnisse wie Hackfleisch oder Mett, rohen Fisch bzw. lange gelagerten Räucherfisch verzichten – oder das Lebensmittel auf mindestens 70 °C Kerntemperatur vor dem Verzehr erhitzen.

Vorsicht ist bei diesen Personen auch bei küchenfertigen, vorverpackten Salaten geboten, im Besonderen, wenn die Salatmischungen geschnittenen Weißkohl enthalten.

Die starke Vermehrung von Listerien kann auch bei der Lagerung im Haushalt, sogar im Kühlschrank, stattfinden. Daher spielen eine sachgerechte Lagerung und das Einhalten von Hygieneregeln in der eigenen Küche eine wichtige Rolle

Vollständiges Kochen, Braten oder Backen von Lebensmitteln, also das komplette Durchgaren des Lebensmittels bei mehr als 70 °C für mindestens zwei Minuten tötet Listerien ab.

Lebensmittel, die vor dem Verzehr nicht erhitzt werden, sollten so frisch wie möglich zubereitet und zeitnah verzehrt werden. Bei einer Zwischenlagerung im Kühlschrank sollten diese Lebensmittel innerhalb von zwei bis drei Tagen verbraucht werden.

Lebensmittel auch im Kühlschrank in geschlossenen Behältern oder vollständig abgedeckt lagern.

Rohes Gemüse im untersten Fach des Kühlschranks lagern, damit anhaftende Erde nicht auf andere Lebensmittel fallen kann.

Haustiere von Lebensmitteln fern halten und während der Essenszubereitung nicht streicheln.

Hände vor der Zubereitung von Speisen und nach Kontakt mit rohen Lebensmitteln gründlich mit Wasser und Seife waschen und sorgfältig abtrocknen.

Obst, Gemüse, Blattsalate und frische Kräuter bei der Zubereitung oder vor dem Verzehr sorgfältig waschen, am besten unter fließendem Wasser.

Quelle: Netzwerk der Verbraucherzentralen/Bundesinstitut für Risikobewertung

Wie wird eine Infektion mit Listerien behandelt?

Eine Listeriose wird mit hoch dosierten Antibiotika, die wegen resistenter Keime immer seltener wirken, bekämpft. Allerdings spricht die Erkrankung nicht immer auf die Behandlung an. Schlimmstenfalls verläuft die Infektion auch bei gezielter Therapie tödlich. Umso wichtiger sind für Risikogruppen darum vorbeugende Maßnahmen.

Listerien: Lebensgefährlich für Kinder im Mutterleib

Werdende Mütter sollten besonders aufpassen. Denn: Infiziert sich eine Schwangere mit Listerien, merkt sie in der Regel von der Infektion nichts. Doch für das ungeborene Kind kann die Ansteckung schlimme Folgen haben – mit schweren Schädigungen, Früh- oder Fehlgeburt. Deswegen sollten angehende Mütter auf „riskante“ Produkte wie Rohmilchkäse, halbgare Steaks und rohes Fleisch oder Fisch strikt verzichten.

Listeriose-Erkrankungen des Menschen nehmen seit einigen Jahren in Deutschland und Europa kontinuierlich zu, stellte schon 2021 das Bundesinstitut für Risikobewertung fest. Ob der vermehrte Konsum dieser vorgefertigten Produkte an den steigenden Infektions-Zahlen schuld ist, lässt sich „allerdings nicht bewerten“. Jedoch : „Häufig mit Listeria monocytogenes verunreinigt waren in den letzten Jahren vor allem verzehrfertig angebotene Lebensmittel“.