Wie Geschenkpapier nach Weihnachten richtig entsorgt wird

Von: Fabian Pieper

Beim Entsorgen von Geschenkpapier kann man Fehler machen. © Swen Pförtner/dpa

Die Weihnachtsfeiertage sind vorbei, zurück bleibt oft ein großer Haufen Müll. Doch wie wird dieser korrekt entsorgt?

Berlin – Egal ob die Spielekonsole, die Socken oder das neue Skateboard: Weihnachtsgeschenke werden in der Regel aufwendig und mehr oder weniger kunstvoll verpackt. Das Aufreißen eines Geschenks gehört seines Überraschungseffekts schließlich zum Weihnachtsfest einfach dazu. Doch im Gegensatz zum Geschenk selbst wird das Verpackungspapier in der Regel nur dieses eine Mal benutzt und muss entsorgt werden. Dabei gibt es – wie generell beim Thema Mülltrennung – einiges zu beachten, leicht lassen sich schwere Fehler machen. Denn Geschenkpapier gehört nicht automatisch auch in den Papiermüll.

Geschenke nachhaltig verpacken: Anstatt Geschenkpapier die alte Zeitung verwenden

Es sei denn, es handelt sich dabei beispielsweise um Zeitungspapier. Dann ist man in jedem Fall auf der sicheren Seite, wenn es hinterher im Altpapier entsorgt wird. Bei bedrucktem Geschenkpapier hingegen muss der Verbraucher schon etwas genauer hinschauen. Denn nur, weil es bunt ist, bedeutet das nicht, dass es in den Restmüll gehört – auch wenn viele Verbraucher es sich bei der Mülltrennung offenbar leicht machen.

In der Regel ist buntes Geschenkpapier nichts anderes als bedrucktes Papier und kann damit bedenkenlos im Altpapier entsorgt werden. Wenn es zerrissen wird, reißt es leicht und fasert an den Rändern aus.

Wann Geschenkpapier in den Papiermüll gehört – und wann in den Restmüll

Wenn sich das Papier auf der bedruckten Seite allerdings sehr glatt anfühlt, es sich nicht leicht zerreißen lässt und die Ränder sich dehnen, dann ist es mit einer Kunststofffolie beklebt. In diesem Fall darf das Geschenkpapier nicht im Papiermüll entsorgt werden. Stattdessen gehört es in den Restmüll. Gleiches gilt für Geschenkpapier, das auffällig glitzert, schimmert oder glänzt. Dieser Effekt wird meistens durch eine metallische Beschichtung erzielt, die das Papier ebenfalls zu Restmüll macht.

Verzierungen wie Geschenkbänder und Sticker sollten separat entsorgt werden. Wer sie im Restmüll entsorgt, macht damit in den seltensten Fällen etwas falsch. Durchsichtige Geschenkfolie hingegen besteht zumeist aus Kunststoff. Sie gehört damit in den Gelben Sack oder in die Gelbe Tonne.

Viel Plastikmüll an Weihnachten: So trennt man Geschenkpapier richtig

Häufig werden Geschenke aber auch per Post verschickt. Briefumschläge gehören in den Papiermüll, Kartons und Schachteln ebenfalls. Sollten diese allerdings große Sichtfenster haben, müssen diese vorher herausgetrennt und im Restmüll separat entsorgt werden. Das Füllmaterial, etwa Luftpolsterfolie oder Styropor, darf in geringen Mengen in den Gelben Sack oder in die Gelbe Tonne geworfen werden. Bei großen Mengen sollten Verbraucher damit allerdings besser zum Wertstoffhof fahren.

Neben Geschenkverpackungen fällt an Weihnachten oftmals noch weiterer Müll an, beispielsweise Servietten vom Weihnachtsessen. Die gehören in den Altpapiermüll – allerdings nur dann, wenn sie nicht übermäßig verschmutzt sind. Dann nämlich müssen sie im Restmüll entsorgt werden. Am nachhaltigsten ist allerdings, wenn man Geschenkpapier, Geschenkverpackungen und Füllmaterial für das kommende Jahr aufhebt. So lässt sich dem Müllproblem aktiv entgegenwirken.