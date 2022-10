Große Störung bei Whatsapp: Kein Versenden von Nachrichten möglich

Von: Sarah Neumeyer

Bei Whatsapp gibt es am Dienstagmorgen eine große Störung. (Symbolfoto) © Fabian Sommer / dpa

Bei Whatsapp kommt es in Deutschland aktuell zu einer großen Störung: erste Informationen im Überblick.

Kassel – Beim Messenger Whatsapp kommt es aktuell offenbar zu einer weltweiten Störung. Das berichten zahlreiche Nutzer auf Twitter.

Unter dem Hashtag #whatsappdown häufen sich vor allem englischsprachige Berichte über Probleme beim Messenger.

Whatsapp-Störung: Aktuell kein Versenden von Nachrichten möglich

Auch auf dem Portal allestörungen.de gibt es seit 9.00 Uhr am Dienstagmorgen (25. Oktober) eine rasante Zunahme an Störmeldungen in Deutschland. Demnach ist vor allem das Versenden und Empfangen von Nachrichten betroffen.

Mehr in Kürze. (sne)