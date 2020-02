Liebesbeweis per WhatsApp: Romantische Sprüche zum Valentinstag

Grüße zum 14. Februar

Am 14. Februar ist Valentinstag - Die schönsten und romantischsten WhatsApp-Liebesgrüße haben wir für Sie zusammengefasst.

Am 14. Februar ist Valentinstag .

. Mit dem richtigen Spruch können Sie Ihren Liebsten Ihre Zuneigung zeigen.

zeigen. Die schönsten Grüße zum Tag der Liebende haben wir für Sie zusammengefasst.

München - Am 14. Februar ist wieder Valentinstag. Obwohl rote Rosen und Schokolade immer noch die Geschenk-Favoriten am Valentinstag sind, gibt es auch andere Wege den Liebsten seine Zuneigung zu zeigen. Überraschen Sie Ihren Partner in diesem Jahr doch mal mit einem romantischen WhatsApp-Spruch.

Für alle, die Ihre Gefühle nicht in Worte fassen können und ihren Liebsten trotzdem den Tag versüßen möchten, haben wir die schönsten WhatsApp-Sprüche* zusammengestellt. Ob romantisch oder lustig für jeden ist eine Liebesbotschaft dabei.

WhatsApp-Sprüche: Romantische Grüße am Valentinstag zum Versenden

„1 Universum, 8 Planeten, 194 Länder, 809 Inseln, 7 Meere…und ich hatte das Glück Dich zu treffen.“

„In Deine Augen schauen, Dir alles anvertrauen, jede Freude teilen mit Dir, alle Schmerzen überwältigen wir. In Deinen Augen versinken, in Deiner Liebe fast ertrinken, das wünsch ich mir von Dir, zusammen – wir!“



„Nicht die Schönheit entscheidet, wen wir lieben, sondern die Liebe entscheidet, wen wir schön finden.“



„Die Liebe allein versteht das Geheimnis andere zu beschenken und dabei selbst reich zu werden.“

„Ich sah Regenbögen in aller Pracht, sah die schönste, sternenklarste Nacht. Sah Sonnenuntergänge, bei denen Du weinst, aber nie sah ich ein Gesicht so schön wie Deins!“



„Schließ Deine Augen und denk an mich, denn ich denke gerade ganz fest an Dich! Träum‘ was Süßes und träum‘ von mir, denn ich träume ganz bestimmt von Dir!“

Lustige WhatsApp-Sprüche zum Valentinstag

„Ich liebe Dir. Ich liebe Dich. Wie man das schreibt, dass weiß ich nicht. Ist die Grammatik auch nicht richtig. Ich liebe Dir und das ist wichtig.“

„Roses are red, violets are blue, I thought, I’m ugly - but than I met you!“



„Ich wollte Dir etwas Schönes, Liebes, Einfühlsames und Erotisches senden, aber leider passe ich nicht aufs Display.“

„Statt Rosen, Veilchen, Weihnachtsstern, schick' ich Dir nur: ‚Ich hab Dich gern.‘“

„Morgens kann ich nichts essen, weil ich Dich Liebe! Mittags kann ich nichts essen, weil ich Dich Liebe! Abends kann ich nichts essen, weil ich Dich Liebe! Nachts kann ich nicht schlafen, WEIL ICH HUNGER HABE!“

„Lass mich Dein Gummibärchen sein, so klebrig süß und niedlich klein. Dann darfst Du mich, das soll was heißen, bis zur Unendlichkeit zerbeißen!“



„Ich rede mit der Couch, flirte mit dem Fernseher, frühstücke mit dem Toaster. Bevor ich noch ein Verhältnis mit dem Staubsauger anfange: Melde Dich!“

Valentinstag: WhatsApp-Zitate für die Liebsten zum Verschicken

„Lieben ist nicht sich gegenseitig anzusehen; es ist gemeinsam in die gleiche Richtung zu sehen.“ - Antoine Saint-Exupéry



„Glück allein ist die Seele, die liebt.“ - Johann Wolfgang von Goethe

„Ein Tropfen Liebe ist mehr als ein Ozean Verstand.“ - Blaise Pascal

„Glück ist Liebe, nichts anderes. Wer lieben kann, ist glücklich“ - Hermann Hesse



„Es gibt nichts Schöneres, als geliebt zu werden, geliebt um seiner selbst willen oder vielmehr trotz seiner selbst.“ - Victor Hugo



„Das ist das Größte, was dem Menschen gegeben ist, dass es in seiner Macht steht, grenzenlos zu lieben.“ - Theodor Storm

Valentinstag-Sprüche für Freunde über WhatsApp

„Und wenn uns viele Meilen trennen, bin ich froh, dass wir uns kennen. Du gehörst zu den Menschen, die man nie vergisst. Weil Du was besonders bist.“

„All you need is love. Wine is love, right?“

„Fuck Valentine’s Day – I love you every single day“

Ihre WhatsApp-Valentinsgrüße* können Sie auch ganz einfach über den PC oder das Tablet* versenden.

