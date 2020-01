WhatsApp-Kettenbrief: Nutzer haben Angst vor Hacker-Angriff von "Tobias Mathis"

Messenger

Ein WhatsApp-Kettenbrief geht um. Wer ist Tobias Mathis? Handelt es sich um ein Virus? Nutzer fragen sich, ob sie gehackt werden könnten.

Neuer Kettenbrief auf WhatsApp

auf Warnung vor "Tobias Mathis"

Nicht der erste Kettenbrief dieser Art für den Messenger

Es ist mal wieder geschehen: Bei dem Messenger WhatsApp ist ein neuer Kettenbrief aufgetaucht. In dem Brief wird vor einem "Tobias Mathis" gewarnt. Das macht einige WhatsApp-Nutzer nervös. Lesen Sie auf hier, was es damit auf sich hat.

WhatsApp-Kettenbrief: Möchte Tobias Mathis Daten stehlen?

Dem Kettenbrief zufolge sollen die Empfänger die Nachricht an ihre komplette Freundesliste weiterleiten. Sonst würde ein Hacker angeblich Daten von den Smartphones stehlen. "DRINGEND!!!! Sag bitte allen Leuten in deiner WhatsUp-Liste, dass sie den Kontakt "Tobias Mathis" nicht annehmen sollen! Das ist ein Virus (über WhatsUp) der die ganze Festplatte zerstört und sich die Daten runter zieht. Wenn ihn einer deiner Kontakte erwischt, bist du auch betroffen, weil er sich durch die Liste frisst! Wenn dich die Nummer 01719626509 anruft, nimm ja nicht ab! Ist ein Hacker und es werden auch all deine Kontakte betroffen sein! Es ist heute morgen auch von EUROP1 und SAT1 bestätigt worden! Weiterleiten!!"

WhatsApp Kettenbrief: Virus durch Tobias Mathis/Anouk Theiler - das sollten Sie tun https://t.co/pPyszVUOQq pic.twitter.com/nQogJ6Hvdi — Kai Hawaii (@KaiHawaiiz) 9. Januar 2020

WhatsApp-Kettenbrief: Bereits vor drei Jahren ging die Angst um

Fest steht: der Kettenbrief reiht sich in eine bekannte Liste ein. Schon im Jahr 2017, also vor drei Jahren, wurde von Hackern gewarnt. Damals war es allerdings nicht Tobias Mathis, sondern Ute Lehr. Auch dieser Brief warnte vor einem Daten-Klau. Oder dieser.

WhatsApp-Kettenbrief: Unsere Tipps

Wer schon Angst bekommen hat, kann erst einmal durchatmen. Technisch ist es nicht möglich gehackt zu werden, wenn man einen Kontakt im Telefonbuch seines Smartphones abspeichert. Dafür müsste man schon eine Nachricht bzw. einen Datensatz erhalten, die mit einem Virus infiziert ist - und diese müsste der Empfänger auch öffnen.

Darauf weist mimikama ausdrücklich hin. Somit handelt es sich bei dem Kettenbrief und der Warnung um einen Fake. Tipp: nicht mit Menschen bei WhatsApp chatten, die man nicht kennt.

Außerdem hilft es auch, den Absender darauf hinzuweisen, dass an der vermeintlichen Warnung nichts dran ist.

Von Moritz Serif

