Auf WhatsApp brechen düstere Zeiten für iPhone-Nutzer an - Grund ist ein neues Feature für Apple-Geräte

WhatsApp bietet ab sofort ein neues Feature für iPhone-Nutzer an. Bei Android-Geräten gibt es die Funktion bereits. Nutzer zeigen unterschiedliche Reaktionen.

München - Düstere Zeiten brechen für die Nutzer von Apple-Geräten auf WhatsApp an - und das wortwörtlich: Der Dark Mode für iOS, das von Apple entwickelte mobile Betriebssystem, ist endlich da. Während Websites wie Twitter oder YouTube es schon länger anbieten, dass Nutzer dieses Feature bei Bedarf selbständig aktivieren können, ist inzwischen auch WhatApp nachgezogen - bislang war es allerdings nur nutzbar, wenn man ein Android-fähiges Gerät hatte. Doch das ändert sich jetzt: Auch wer Apple-Fan ist, kann die beliebte Funktion endlich auf seinem Smartphone aktivieren. Der Dark Mode, auch Dunkel- oder Nachtmodus genannt, ist ein Farbschema, bei dem die Farben umgekehrt zur Norm dargestellt werden. Anstatt schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund gilt beim Dark Mode nämlich: dunkler Hintergrund, heller Text.

Akku sparen, Augen schonen oder schlicht und einfach ein tolles neues Design - die Argumente warum man diese neue Darstellungsform auf Smartphones, Tablets oder dem Computer braucht, sind vielseitig. Wer mit seinem Apple-Gerät künftig in den Genuss des Dunkelmodus kommen möchte, muss sich lediglich über die TesFlight-App von Apple die Beta-Version 2.20.30 des Messengers herunterladen. Dann können die Nutzer in den Einstellungen zwischen den Design-Optionen „Hell“ und „Dunkel“ auswählen. Die Aktivierung läuft somit ähnlich wie bei den Android-Geräten. Auch hier müssen die Nutzer sich das neuste Update 2.20.13 Beta herunterladen - dann kann das Feature über die Einstellungen aktiviert werden.

Eine kleine Sache gibt es jedoch zu beachten und so warnt chip.de, darauf zu achten, dass für die Beta immer nur für einen bestimmten Zeitraum eine begrenzte Zahl an Nutzern freigeschaltet werden. Doch das Technikmagazin ist zuversichtlich, dass der Dark Mode schon bald in der finalen Version des Messengers für wirklich alle WhatsApp-Nutzer zugänglich sein wird.

Apple-Nutzer auf Twitter zeigen sind indes geteilter Meinung über das neue Feature. Manch einer freut sich darüber, dass der Dark Mode endlich auch für iOS verfügbar ist, manch andere müssen hingegen ernüchternd feststellen: „Es sieht aus wie jeder andere Dark Mode“.

