Geheime WhatsApp-Funktion sorgt für große Erleichterung - Nur die wenigsten kennen sie

WhatsApp: Eine bisher eher unbekannte Funktion des Messengers erleichert es, trotz kurzen Fingern und großem Smartphone mit einer Hand zu tippen.

WhatsApp*-Nachrichten schreiben, Links am oberen Ende von Websites anklicken oder vom oberen Bildschirmrand nach unten wischen - dass Smartphone-Displays immer größer werden, kann ganz schön unpraktisch sein.

Hätte nicht gedacht dass es mich stört, dass mein Handy jetzt so groß ist dass ich nicht mehr mal eben mit einer Hand tippen kann... — Maija (@CybriannaThrone) October 19, 2019

Glücklicherweise gibt es eine versteckte WhatsApp*-Funktion, die einem erleichtert, auf großen Bildschirmen mit einer Hand Nachrichten zu tippen.

WhatsApp: Diese geheime Funktion erleichtert das Tippen mit einer Hand

Mit dem rechten Daumen die Q-Taste auf der Smartphone-Tastatur anzuklicken, ist bei kleinen Händen und großen Displays fast unmöglich. Selbst wenn man den linken Bildschirmrand knapp erreicht: Das Risiko, das Smartphone dabei fallen zu lassen, ist groß! Aus diesem Grund hat WhatsApp* eine Funktion eingebaut, mit der Nutzer die Größe der Tastatur anpassen können.

WhatsApp: So lässt sich die Funktion einrichten, die das Tippen mit einer Hand erleichtert

Wie sich die versteckte WhatsApp-Funktion einstellen lässt, hängt vom Smartphone-Hersteller und -Modell ab. Meist verbirgt sich die Einstellung hinter dem Weltkugel-Symbol unter der „123“-Taste. Zum Teil findet sich an dieser Stelle aber auch ein lächelndes Emoji. Hält man den Button gedrückt, so öffnet sich ein kleines Feld mit verschiedenen Tastatur-Abbildungen: eine, auf der die Tastatur über die gesamte Smartphone -Breite reicht, eine, bei der die Tastatur kleiner und am rechten Rand ausgerichtet ist und eine, bei der sie am linken Rand ausgerichtet ist.

Je nachdem, ob Rechts- oder Linkshänder beziehungsweise welche Hand gerade frei ist, ist die bevorzugte Tastatureinstellung anzutippen. Die Funktion gibt es nicht nur bei WhatsApp, sondern auch bei iMessage. Laut Apple ist mindestens ein iPhone 6 nötig, um die Einhand-Tastatur zu aktivieren. Beim iPhone SE und iPod touch sei die Funktion nicht verfügbar.

WhatsApp: Wo sich die Funktion versteckt, hängt vom Smartphone-Hersteller ab

Auch bei Samsung-Smartphones gibt es die geheime WhatsApp-Funktion, jedoch muss man einen kleinen Umweg gehen: über die Bedienungshilfe. Sie findet sich etwa beim Galaxy S10 und S10+, aber auch bei einigen älteren Modellen, in den Einstellungen unter den Menüpunkten „Erweiterte Funktionen“ und „Bewegungen und Gesten“. Nun muss nur noch der „einhändige Modus“ aktiviert werden.

Um die Funktion zu nutzen, muss im WhatApp-Nachrichten-Fenster von der jeweiligen unteren Bildschirmecke diagonal zur Mitte gewischt werden. Im Gegensatz zur iPhone-Version verkleinert sich bei Samsung-Handys jedoch das gesamte Display-Bild. Um die Funktion zu beenden, reicht ein Tippen in das schwarze Feld am anderen Bildschirmende.

