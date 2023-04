Whatsapp bringt neue Funktion raus: Kontakte schneller hinzufügen

Von: Tobias Becker

Teilen

Whatsapp hat bald eine neue Funktion für das Hinzufügen von Kontakten. © Illia Uriadnikov/IMAGO

Kontakte direkt über Whatsapp ohne App-Wechsel hinzufügen, soll bald möglich sein. Lesen Sie hier, wann die Funktion erscheinen soll:

Mehr zum Thema Kontakte auf Whatsapp hinzufügen – schneller möglich durch neue Funktion

„Hast du mal die Nummer von...“ – Kontakte werden häufig per Whatsapp hin und her gesendet. So können alle Informationen, wie Nummer, Mail und Funktion, direkt an die nachfragende Person übermittelt werden, die das ganze dann mit einem Klick in die Kontalte-App einfügen kann. Aber: Whatsapp will das Hinzufügen von Kontakten auch ohne einen App-Wechsel möglich machen.

echo24.de verrät, wann die Funktion auf Whatsapp erscheinen soll.

Bei unbekannten Nummern, die in Whatsapp schreiben oder anrufen, sollte man prinzipiell erstmal skeptisch sein. Denn häufig verstecken sich Betrüger hinter den Kontaktversuchen. (tobi)