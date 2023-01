„Ein Sturmtief nach dem anderen“: Tief Axel überzieht Deutschland - Wetter-Experte mit aktueller Prognose

Von: Isabelle Jentzsch

Das Wetter in Deutschland wird stürmisch und ungemütlich. (Symbolbild) © Imago Images/NurPhoto/Ying Tang

Der Winter lässt auf sich warten. Die Temperaturen bleiben weiterhin mild, stattdessen wird es jetzt nass und stürmisch. Der DWD warnt vor orkanartigen Böen.

München - Der Winter sollte eigentlich in vollem Gange sein, doch der Blick aus dem Fenster lässt an der Jahreszeit zweifeln. Statt Kälte, Schnee und Frost ist der Januar ausgesprochen mild gestartet, beinahe frühlingshaft. In den Alpen müssen Skiliftbetreiber ihre Anlagen schließen oder konnten gar nicht erst öffnen. Doch statt des erhofften Winterwetters wird es nun erstmal stürmisch, zumindest in Deutschland.

An den Küsten und an der Nordsee warnt der DWD vor stürmischen Böen bis zu 74 km/h. Das Gleiche gilt für die Berge, in den höchsten Lagen kann es sogar zu orkanartigen Böen kommen. Der Wind wird in vielen Teilen Deutschlands von starken Schauern begleitet, im Schwarzwald und westlichen Oberallgäu warnt der DWD vor Dauerregen. „Ein Sturmtief nach dem anderen überquert Deutschland mit viel Wind- und Sturmpotenzial“, warnt Meteorologe Dominik Jung gegenüber wetter.net.

Sturmtief „Axel“: Das Wetter bleibt grau, nass und ungemütlich

Zum Wochenende hin lässt das Sturmtief „Axel“ ein wenig nach, lediglich in den Gipfellagen kann es noch zu schweren Sturmböen kommen, berichtet merkur.de. Die Regenschauer halten weiter an, die Sonne zeigt sich nur selten und der grau verhängte Himmel bleibt wohl noch eine Weile. So richtig kalt wird es dennoch nicht werden. In den Nächten soll es gerade mal auf 9 bis 1 Grad herunterkühlen, lediglich am Alpenrand sinkt das Thermometer auf 0 Grad.

Wetter in Deutschland: In Osteuropa wird es eiskalt

Der mögliche Wintereinbruch bleibt demnach weiter aus. „Der Januar ist nach den ersten drei Tagen satte 9,1 Grad wärmer als das Klimamittel“, erklärt Jung gegenüber wetter.net. „Der Winter 2022/23 ist, wie von NOAA bereits im Sommer 2022 angekündigt, auf bestem Weg zu einem der wärmsten Winter seit 1881 zu werden.“ Den Berechnungen der NOAA, der amerikanischen Wetter- und Ozeanografiebehörde zufolge, sollen der Januar, Februar und März viel zu warm ausfallen.

In Osteuropa ist das vorerst nicht der Fall. Dort soll es in den nächsten Tagen eisig kalt werden. Die baltischen Länder müssen mit Dauerfrost rechnen, in Moskau soll es bis zu -28 Grad werden. Doch den Rest von Europa wird dieses Wetter nicht erreichen, hier bleibt das Winterwunderland vorerst aus.