Wetter bringt den Frühling: Sonne und bis zu 26 Grad erwartet

Von: Tobias Becker

Der Frühling schickt ein Mega-Hoch nach Deutschland. Bis zu 26 Grad sind möglich. © IMAGO/Zoonar

Das wechselhafte Wetter scheint ein Ende zu nehmen, ein Mega-Hoch ist im Anmarsch auf Deutschland. Lesen Sie hier, wann der Frühling sommerliche Tage bringt:

Der Frühling rollt auf Deutschland zu und bringt warme Temperaturen mit. Sogar von sommerlichen Tagen sprechen viele Wetter-Experten, aber: Bis es soweit ist, steht noch wechselhaftes Wetter an. Regen, Sturm, Wolken sorgen für eine ungemütliche Zeit. Doch wann kommt die Sonne durch?

echo24.de verrät, wann das Mega-Hoch nach Baden-Württemberg kommen soll.

Bereits seit dem Osterwochenende gibt es in Südwesteuropa, also in Spanien und Portugal, sommerliches Wetter. Dort sorgen die Temperaturen sogar für Hitzerekorde im Monat April. (tobi)