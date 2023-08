Wetter am Wochenende: Im Südwesten kracht es noch einmal – dann wird es herbstlich

Von: Pauline Wyderka

Das Sommer-Ende kommt mit einem Knall: Unwetter erschüttern den Südwesten. Und auch das Wetter am Wochenende zeigt sich von seiner unschöneren Seite. Lesen Sie hier mehr:

Der Sommer 2023 nimmt ein unschönes Ende. In Baden-Württemberg müssen zuletzt aufgrund der Unwetter 900 Menschen von einem Campingplatz evakuiert werden. Und auch das Wochenende verspricht, ungemütlich zu werden. Weiterhin drohen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Unwetter sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

SÜDWEST24 verrät, was das Wetter bringt – mit einer Vorwarnung: Es wird gewittrig und nass!

Auch die vorangegangen Tage hatten es in sich. Nach drückender Hitze und schwer erträglicher Schwüle brachte der Donnerstag heftige Gewitter im Südwesten. Und ganze lässt ihn das turbulente Wetter noch nicht los. (paw)