Wespen: Diese einfachen Tipps helfen gegen die nervigen Plagegeister

Wespen

von Delia Friess schließen

Die Zeit der Wespen ist wieder da. Die nervigen Plagegeister begleiten uns wie jedes Jahr wieder durch den Sommer. Dabei lassen sich Wespen schon mit einfachen Tipps und Tricks fernhalten.

Wespen sind nervige Plagegeister, die uns durch den Sommer* begleiten.

sind nervige Plagegeister, die uns durch den Sommer* begleiten. Erfahren Sie, was Wespen im Sommer anlockt und was Sie unbedingt vermeiden sollten.

im anlockt und was Sie unbedingt vermeiden sollten. Lesen Sie, was gegen Wespen im Sommer hilft.

Offenbach - Im Sommer beginnt die Zeit der Wespen. Viele kennen es: Sie tauchen im Sommer auf, sobald wir draußen auf dem Balkon oder im Freien essen und trinken möchten. Viele Menschen, besonders Kinder, haben Angst vor ihnen und ihren schmerzhaften Stichen. Wenn Wespen verschluckt werden, ist Vorsicht geboten. Dabei gibt es einige Tipps und Tricks, wie Wespen im Sommer verjagt werden können.

So gefährlich sind Wespen im Sommer

Wespen treten im Sommer häufig gemeinsam auf: In Deutschland ist das vor allem die sogenannte Deutsche Wespe und die Gemeine Wespe. In einem einzigen Nest von Insekten können sich bis zu 10.000 Wespen versammeln. Allerdings überlebt nur die Königin der Wespen den Sommer.

Ein Stich einer Wespe ist weniger gefährlich als der Stich einer Biene, denn die Wespe zieht ihren Stachel nach dem Stich wieder raus und kann mehrfach stechen. Der Stich ist allerdings häufig sehr schmerzhaft. Wenn eine Wespe verschluckt wird oder sie einem in den Mund sticht, kann ein Stich allerdings gefährlich werden. Denn ein Stich auf Schleimhäute im Mund- und Rachenbereich kann sehr schnell anschwellen, die Wege der Atemluft verengen und deshalb gefährlich werden. Sie sollten in so einem Fall einen Arzt aufsuchen. Auch für Allergiker, laut NABU, etwa drei bis fünf Prozent der Menschen, kann ein Stich einer Wespe gefährlich werden.

Gefahr durch Wespen im Sommer: Was Wespen anlockt und was Sie vermeiden sollten

TIPP 1: Wespen und Essen - Wespen tauchen immer dann auf, wenn wir draußen essen. Sie lieben Kohlenhydrate oder Proteine und haben deshalb eine Vorliebe für Süßspeisen, aber auch Fleisch und süße Getränke ziehen sie an. Deshalb sollte Essen im Sommer immer abgedeckt werden. Falls Sie einen Garten haben, sammeln Sie am besten abgefallenes Obst ein, um Wespen fernzuhalten. Um zu vermeiden, dass sie verschluckt werden, sollten Sie immer einen Strohhalm verwenden und die Tiere genau beobachten.

- Wespen tauchen immer dann auf, wenn wir draußen essen. Sie lieben Kohlenhydrate oder Proteine und haben deshalb eine Vorliebe für Süßspeisen, aber auch Fleisch und süße Getränke ziehen sie an. Deshalb sollte Essen im immer abgedeckt werden. Falls Sie einen Garten haben, sammeln Sie am besten abgefallenes Obst ein, um Wespen fernzuhalten. Um zu vermeiden, dass sie verschluckt werden, sollten Sie immer einen Strohhalm verwenden und die Tiere genau beobachten. TIPP 2: Reizen Sie Wespen nicht - Verzichten Sie auf fuchtelnde Bewegungen oder Pusten. Denn das nehmen Wespen als aggressiv wahr. Auch Angst können Wespen spüren. Sie reagieren auf das ausgestoßene Kohlenstoffdioxid.

- Verzichten Sie auf fuchtelnde Bewegungen oder Pusten. Denn das nehmen Wespen als aggressiv wahr. Auch Angst können Wespen spüren. Sie reagieren auf das ausgestoßene Kohlenstoffdioxid. TIPP 3: Wespen und Farben - Wespen lieben Farben. Deshalb sollten Sie im Sommer immer gedeckte Farben tragen.

- Wespen lieben Farben. Deshalb sollten Sie im immer gedeckte Farben tragen. TIPP 4: Wespen und Gerüche - Wespen mögen süße Gerüche, die auch in Parfüm und Duschgel enthalten sind. Sollten Sie im Sommer ein Essen im Freien planen, verzichten Sie besser darauf.

- mögen süße Gerüche, die auch in Parfüm und Duschgel enthalten sind. Sollten Sie im ein Essen im Freien planen, verzichten Sie besser darauf. TIPP 5: Keine Fallen - Stellen Sie keine Fallen wie Flaschen mit Zuckerwasser auf. Zerstören Sie auch keine Nester durch Räuchern. Beides kann teuer werden, denn Sie können auch andere Tierarten treffen und im schlimmsten Fall gegen das Bundesartenschutzgesetz verstoßen. Das kann Bußgelder zur Folge haben. Rufen Sie lieber einen Experten zu Hilfe, der über das weitere Vorgehen entscheidet.

+ Wespen im Sommer sind besonders beim Essen im Freien nervig. © Karl-Josef Hildenbrand

Was hilft wirklich gegen Wespen im Sommer? Diese Tricks ohne Chemie zeigen, wie Sie Wespen verjagen können.

TRICK 1: Wespen und Wasser - Wespen lassen sich im Sommer einfach mit Wasser vertreiben. Nutzen Sie einfach eine Sprühflasche dazu. Auf Wasser reagieren Wespen weniger aggressiv als auf hektische Bewegungen.

- Wespen lassen sich im Sommer einfach mit Wasser vertreiben. Nutzen Sie einfach eine Sprühflasche dazu. Auf Wasser reagieren Wespen weniger aggressiv als auf hektische Bewegungen. TRICK 2: Wespen und Pflanzen - Wespen mögen wie auch Mücken bestimmte Düfte nicht. Nutzen Sie zum Vertreiben der Wespen Düfte von Zitronen-, Nelken- oder Teebaumöl, zum Beispiel aus einer Duftlampe. Haben Sie einen Balkon, können Sie auch Lavendelsträucher anpflanzen. Planen Sie ein Essen im Freien, verteilen Sie getrocknete Lavendelsträucher. Auch Lavendel vertreibt Wespen im Sommer. Zudem kann auch frischer Knoblauch gegen Wespen helfen.

- Wespen mögen wie auch Mücken bestimmte Düfte nicht. Nutzen Sie zum Vertreiben der Wespen Düfte von Zitronen-, Nelken- oder Teebaumöl, zum Beispiel aus einer Duftlampe. Haben Sie einen Balkon, können Sie auch Lavendelsträucher anpflanzen. Planen Sie ein Essen im Freien, verteilen Sie getrocknete Lavendelsträucher. Auch Lavendel vertreibt Wespen im Zudem kann auch frischer Knoblauch gegen Wespen helfen. TRICK 3: Wespen füttern - Diese Strategie ist mit Vorsicht zu genießen, denn meistens funktioniert sie gegen Wespen nicht. Allerdings hat man herausgefunden, dass reifes Obst zum Ablenken von Wespen funktioniert und sie fernhalten kann.

Keine Angst vor #Wespen!



Zwar bedienen sich Wespen jetzt gerne am frischen Pflaumenkuchen 🥧 und man muss sich vor ihren Stichen in Acht nehmen. Noch lieber als Kuchen frisst die Wespe allerdings #Schädlinge im Garten, wie z.B. Raupen🐛 .



➡https://t.co/zidMz1fipi pic.twitter.com/WQJwatLDi3 — BZL (@BZL_aktuell) August 3, 2020

Wissenschaftlicher Name Vespinae Klasse Insekten Ordnung Hauptflügler Unterordner Taillenwespe Familie Faltenwespe

Bei all den negativen Aspekten rund um die Wespen wird aber ein Punkt häufig vergessen: Wespen sind nicht nur nervig, sondern auch sehr nützlich in der Natur. Sie bestäuben zum Beispiel Blüten und fressen andere Insekten, wie auch der Naturschutzbund Deutschland e. V., kurz NABU, auf seiner Website schreibt. Mit unseren einfachen und natürlichen Tricks halten Sie Wespen fern, ohne ihnen zu schaden. (Von Delia Friess) *op-online ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Netzwerks.

Rubriklistenbild: © Karl-Josef Hildenbrand