Wespen loswerden: Wie man die lästigen Tiere vertreibt – und as vor Stichen hilft

Von: Natalie-Margaux Rahimi, Felix Busjaeger

Teilen

Sommerzeit ist Wespenzeit. Um die Tiere loszuwerden, gibt es zahlreiche Tipps. Doch nicht alle sind tatsächlich geeignet, um Wespen zu vertreiben.

Bremen – Es ist Sommer und die Temperaturen im Jahr 2023 heizen den Deutschen ordentlich ein. Doch die Hitze in Deutschland bringt auch kleine Probleme mit sich – die summend auch das nächste Picknick ruinieren können. Wer kennt es nicht: Die Sonne strahlt vom Himmel hinab, draußen ist der Tisch mit leckerem Kuchen gedeckt. Doch plötzlich kommen zahlreiche Wespen, die um die Süßspeisen herumschwirren und bedrohlich auf uns Menschen wirken. Ihre Zahl könnte auch in diesem Jahr wieder auf einem hohen Niveau liegen. Umso besser ist es, wenn es Tipps gibt, um Wespen wieder loszuwerden.

Wespen vertreiben: Hitze im Sommer lockt Insekten an – So kann man die Tiere loswerden

Wespen vertreiben ist mitunter ein schwieriges Unterfangen: Während in Deutschland im Sommer gerne der Grill aufgebaut und der Tisch reichhaltig gedeckt wird, sind die Insekten in der Regel nicht weit – und kommen in Scharen. Besonders der Juli gilt als Startpunkt der Wespenplage. Der Grund: Die Königin legt in der Regel zahlreiche Eier, aus denen junge Larven schlüpfen. Um den Nachwuchs mit Nahrung zu versorgen, machen sich Arbeiterinnen auf, um landen schnell bei den Speisen der Menschen.

Wer sich von Wespen nicht den Sommerabend verderben lassen will, sollte eine Sprühflasche parat haben. © hecke/Panthermedia/Imago

Wespenplage im Sommer 2023: Tricks gegen Wespen – Vertreiben mit Hausmitteln

Der Speiseplan von Wespen ist umfangreich: Neben süßen Speisen wie Kuchen oder Obst haben es die kleinen Insekten auch auf Fleisch angesehen. Um Wespen wieder loszuwerden, gibt es mehrere Hausmittel, die helfen können. Beim Vertreiben der Plagegeister schwören einige Menschen auf Düfte. Doch Obacht: Folgende Speisen riechen lecker und sind daher bei den Tieren besonders beliebt:

Marmeladen & Honig

Schinken & Wurst (Eiweiß)

Limonade & Fruchtsaft (Zucker + Wasser)

Eis & Süßigkeiten

Essig

Fastfood

Wespen vertreiben: Das ist erlaubt, um Insekten wieder loszuwerden

Bereits im vergangenen Jahr litt Deutschland unter einer regelrechten Wespenplage, doch auch in diesem Sommer 2023 stehen die Chancen gut, dass die Insekten sich wieder stark verbreiten könnten. Um Wespen zu vertreiben, haben sich folgende Hausmittel inzwischen etabliert:

Wespen vertreiben mit Duft und Öl: Die kleinen Insekten reagieren empfindlich auf bestimmte Düfte. Um Wespen wieder loszuwerden, kann daher gut auf Zitronen oder ätherische Öle zurückgegriffen werden. Auch frischer Basilikum oder andere Kräuter können helfen.

Die kleinen Insekten reagieren empfindlich auf bestimmte Düfte. Um Wespen wieder loszuwerden, kann daher gut auf Zitronen oder ätherische Öle zurückgegriffen werden. Auch frischer Basilikum oder andere Kräuter können helfen. Wespen loswerden mit Kaffee: Ähnlich wie Öle und Zitrone ist für Wespen auch der Duft von Kaffee ein Problem. Kaffeepulver hat sich deshalb als gutes Hausmittel gegen Wespen durchgesetzt. Wenn das Pulver angezündet wird, entwickelt sich zudem ein Rauch, der die kleinen Plagegeister wieder verschwinden lässt.

Ähnlich wie Öle und Zitrone ist für Wespen auch der Duft von Kaffee ein Problem. Kaffeepulver hat sich deshalb als gutes Hausmittel gegen Wespen durchgesetzt. Wenn das Pulver angezündet wird, entwickelt sich zudem ein Rauch, der die kleinen Plagegeister wieder verschwinden lässt. Wespen vertreiben mit Sprühnebel: Auch sauberes Wasser kann zur Abwehr gegen Wespen genutzt werden. Diese Wassertropfen werden für Regen gehalten und die Wespen sollen sich zurückziehen.

Wespen töten: Strafen sind in Deutschland verbreitet – Insekten nützlich fürs Ökosystem

Mitunter attackieren Wespen aggressiv Menschen – für manche Geplagten ist daher die Versuchung groß, Wespen zu töten. Zugegeben, die Wespen können einem schon so manche Gartenparty verderben. Doch gefährlich sind sie in der Regel nicht. Es ist zwar lästig, dass sie es sich auf unseren Lebensmitteln bequem machen, doch angreifen wollen sie uns eigentlich gar nicht. „Sie wollen von uns maximal Kuchen und Schnitzel, aber sie wollen uns nicht angreifen“, sagte auch der Biologe Berthold Langenhorst vom Naturschutzbund (NABU) Hessen bei n-tv.de. Dennoch sollten sich Allergiker von Wespen fernhalten und beim Dinner im Freien lieber ein entsprechendes Medikament dabei haben.

Für was sind Wespen gut? Viele Menschen glauben, dass es sich bei Wespen einfach nur um nutzlose Plagegeister handelt, die es auf unser Essen abgesehen haben. In Wirklichkeit ist es aber so, dass Wespen durchaus nützlich für die Natur und das Ökosystem sind. Wespen ernähren sich nämlich von Pflanzensäften und Obst und beteiligen sich daher auch an der Bestäubung von Blüten. Das wiederum wirkt sich positiv auf die Obsternte aus.

Wespen töten steht zudem unter Strafe. Abgesehen davon: Wespen sind nützliche Insekten, die uns von Mücken und Fliegen oder auch Blattläusen befreien können. Genauso wie Bienen bestäuben sie zudem Pflanzen und erfüllen damit eine wichtige Funktion in unserem Ökosystem.

Strafen in Deutschland: Wespen töten ist keine gute Idee

Die summenden Quälgeister stehen in Deutschland unter Artenschutz. Das Töten von Wespen steht daher unter Strafe. Je nach Bundesland werden hohe Bußgelder erhoben, die bis zu 50.000 Euro betragen können. Auch wenn es Wespenfallen zu kaufen gibt, rät unter anderem der Naturschutzbund von der Verwendung ab. Gemäß Paragraf 39 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist es untersagt, „Wespen mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu verletzen oder zu töten“.

Wer also auf die Idee kommt, Wespen wieder loswerden zu wollen, indem er sie fängt, begeht gleichermaßen einen Gesetzesverstoß. Um die Insekten wieder zu vertreiben, ist es daher sinnvoller auf andere Methoden zurückzugreifen. (fbu/nra)