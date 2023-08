Wenn die Katze erkrankt – so erkennt man die Warnzeichen und handelt rechtzeitig

Von: Pauline Wyderka

Teilen

Krankheiten bei Katzen sollte man grundsätzlich ernst nehmen, da sie schnell lebensgefährlich werden können. Lesen Sie hier, was zu tun ist, wenn die Katze krank ist:

Mehr zum Thema Meine Katze ist krank – was tun? Wie man ihre Leiden erkennt und hilft

Die Vorstellung, dass auch unsere Haustiere krank werden, ist nicht gerade schön. Dabei kann unsere geliebten pelzigen Schützlinge eine ganze Reihe an unangenehmen Beschwerden heimsuchen. Umso schwieriger, dass wir sie nicht fragen können, was sie haben und was wir für sie tun können.

LUDWIGSHAFEN24 verrät nicht nur, wie man erkennt, ob die Katze krank ist, sondern auch, was dann zu tun ist.

Der Hals kratzt, die Nase läuft oder man hat Schmerzen und weint. Bei Menschen merkt man ziemlich schnell, wenn sie krank sind und leiden. Bei unseren Haustieren ist das aber nicht immer so einfach. Gerade Katzen sind bekannt für ihr vermeintlich entspanntes Auftreten, auch wenn sie Schmerzen haben. (paw)