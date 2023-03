Wasserstoff E-Bike geht in Serie: Produktionsbeginn im März

Von: Ulrike Hagen

Ein E-Bike mit Tank, das Wasserstoff als Treibstoff nutzt, soll die Fahrradmobilität revolutionieren. Der Prototyp rollte nun vom Band, Serienstart soll bereits im März sein.

Changzhou (China) – Wasserstofffahrzeuge werden als vielversprechende Alternative zu rein akkuangetriebenen E-Autos gehandelt. Deutsche Forscher entwickelten bereits ein Wasserstoff-Auto, das auf bis zu 1.000 Kilometer Reichweite kommt. Bei E-Bikes kam die aufwendige Technologie noch kaum zum Einsatz – bis jetzt. In China lief nämlich Mitte Februar der Prototyp eines innovativen, faltbaren Wasserstoff-Fahrrads offiziell vom Band. Das neue E-Bike soll sich besonders für lange Strecken ohne längere Zwischenstopps fürs Aufladen eignen.

Der Prototyp des neuen E-Bikes mit Wasserstoffantrieb von der Firma Youon. © Xinhua/imago

China: Wasserstoff E-Bike geht in Serie – Produktionsbeginn im März

Wie ChinaDaily berichtet, will das Unternehmen Youon Technology, mit Sitz in der ostchinesischen Provinz Jiangsu, schon im März mit der Serienproduktion starten. Als Energieträger soll Wasserstoff zum Einsatz kommen, der Antrieb erfolgt allerdings nach wie vor elektrisch.

E-Bike mit Tank: Fahrrad nutzt Wasserstoff als Treibstoff

Das Fahrrad hat eine ähnliche Form wie herkömmliche Klappräder, ist aber mit einer Wasserstoff-Brennstoffzelle und einem Niederdruck-Wasserstoffspeicher ausgestattet. Die Zelle erzeugt Strom für den Antrieb des Fahrrads, sobald ihre Protonenaustauschmembran Wasserstoff aus dem Wasserstoffspeicher erhält.

E-Bike mit Wasserstoffantrieb: 2025 sollen 200.000 Stück pro Jahr produziert werden

Das neue wasserstoffbetriebene Fahrrad liefert Energie in Abhängigkeit von der Kraft, mit der der Fahrer in die Pedale tritt. Nach Angaben des Entwicklers aus China, dem Fahrradhersteller Youon Technology Co Ltd aus Changzhou, unterstützt es bis zu einer Geschwindigkeit von 24 km/h den Antrieb. Die erste Charge des neuen Bikes geht schon Ende März in die Massenproduktion, bis 2025 sollen von dem Hydrogen-E-Bike jährlich 200.000 Stück produziert werden.

Clean und reichweitenstark: Neues E-Bike mit Wasserstoffantrieb

Im Vergleich zu herkömmlichen Elektrofahrrädern mit Lithiumbatterien soll die wasserstoffbetriebene Version eine längere Lebensdauer haben und umweltfreundlicher sein, da sie nur Wasser abgibt. Auch die Umweltbilanz bei der Herstellung des Antriebs ist besser, da kein Lithium verarbeitet und recycelt wird.

E-Bike tankt Wasserstoff: Infrastruktur in Deutschland noch spärlich

Das neue E-Bike bietet die Möglichkeit, in wenigen Minuten den Tank zu füllen, statt stundenlang an der Steckdose laden zu müssen. Allerdings setzte das voraus, dass eine entsprechende Ladeinfrastruktur zur Verfügung steht. Zumindest in Deutschland dürfte es daran hapern, denn Wasserstofftankstellen sind in hierzulande noch rar.

Wasserstoff-Bike: Auch Frankreich setzt auf Hydrogen-E-Bikes

Zwar geht die Entwicklung bei Grünen Wasserstoff voran, aber ist die Wasserstoff-Erzeugung immer noch aufwendig und teuer. Und das fehlende Netz von H2-Tankstellen ist sicher auch ein Grund, warum die Technologie ebenso in der Pedelec-Mobilität nur schleppend zum Einsatz kommt.

Doch auch der Konzern Pragma Industries gehört zu den wenigen Vorreitern. Sein Alpha Neo wurde letztes Jahr in Frankreich als erstes wasserstoffbetriebenes Fahrrad der Welt angepriesen. Es soll bei einer fixen Betankungszeit von unter zwei Minuten eine Reichweite von bis zu 145 km bieten.