Wasser sparen mit einfachem Trick – Einstellung an der Toilettenspülung hilft

Von: Tobias Becker

Toilette verbrauchen Unmengen an Wasser. © picture alliance / ZB | Ralf Hirschberger

Das Wasser wird immer knapper, obwohl viele Menschen Wasser für selbstverständlich halten. Lesen Sie hier, mit welchem einfachen Trick Sie Wasser sparen können:

Das Wasser wird wohl auch in Zukunft knapp bleiben. So gibt es Berichte, in denen von einer Normalität in zehn Jahren die Rede ist. Flüsse melden niedrige Pegel, Gärten und Landwirtschaft haben Bewässerungsprobleme, Trinkwasser ist in manchen Ländern knapp. Im eigenen Haushalt könnte, nach dem Strom, auch das Wasser teurer werden.

echo24.de verrät, mit welchem einfachen Trick Sie Wasser sparen können.

Rund 130 Liter verbrauchen Westeuropäer täglich und pro Kopf im Schnitt an Wasser. In Deutschland sind es wohl 123 Liter. (tobi)