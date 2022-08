Wasser-Knappheit: Worst-Case-Szenario – Wirtschaft droht „heatflation“

Deutschland vor dem Wassernotstand?

+ © Martin Gerten/dpa Den Rasen zu sprengen, ist schon jetzt in einige Teilen Deutschlands verboten. (Symbolbild) © Martin Gerten/dpa

Was passiert, wenn in Deutschland das Wasser knapp wird? Im Worst-Case-Szenario wird das alltägliche Leben unbezahlbar.

Hamburg – Wasser ist in Deutschland normalerweise kein knappes Gut, kann es bei einer Hitzewelle wie der aktuellen aber werden. In Nachbarländern wie Holland, Frankreich und auch in England gibt es bereits einen Notstand.

Was passiert, wenn ein Wassernotstand auch in Deutschland ausgerufen wird, verrät 24hamburg.de hier.

In Hessen und Sachsen ist es in einigen Gemeinden bereits jetzt so weit, da dort der Grundwasserspiegel schon so weit gesunken ist, dass kein Wasser mehr als Flüssen und Seen entnommen werden darf und auch einige Landwirte ihre Felder nicht mehr bewässern dürfen. Für Privatpersonen gilt, dass nichts mehr bewässert und auch Pools und Planschbecken nicht mehr befüllt werden dürfen. Wasserverschwendung ist tabu.