Wann Sie Ihren Papier-Führerschein umtauschen müssen – und wann ein Bußgeld droht

Von: Fabian Pieper

Bis 2033 laufen Papier-Führerscheine nach und nach ab. Ein Umtausch wird Pflicht. © Demy Becker/dpa

Der Papier-Führerschein hat ausgedient. Spätestens 2033 soll keiner mehr im Umlauf sein. Bis dahin werden sie schrittweise gegen EU-Führerscheine ausgetauscht.

Berlin – Sie sind rosa oder grau, relativ groß, lassen sich auf- und zuklappen und die Fotos ihrer Besitzer wirken wie Fenster in die Vergangenheit. Alte Führerscheine genossen hierzulande lange Bestandsschutz. Doch damit ist in mittlerer Zukunft Schluss: bis 2033 verlangt die Europäische Union, dass sämtliche Mitgliedsstaaten nur noch EU-Führerscheine im Scheckkartenformat anerkennen. Was das für Verbraucher bedeutet.

Den Beschluss dafür hatte die EU am 19. Januar 2013 gefasst und ihren Staaten eine großzügige Übergangsfrist von 20 Jahren eingeräumt. Da neue Führerscheine sowieso nur im Scheckkartenformat und unter Wahrung gewisser gestalterischer Standards, etwa einem biometrischen Passbild, ausgestellt werden, betrifft diese Regelung vor allem ältere Fahrzeugführer.

Dann müssen Besitzer ihren Papier-Führerschein gegen einen EU-Führerschein umgetauscht haben

Und für sie ist zunächst das Geburtsjahr ausschlaggebend, zu wann der alte Führerschein umgetauscht sein muss. Die Bundesregierung hatte sich auf die Stufen-Regelung geeinigt, um die Ämter vor einem Umtausch-Ansturm zu bewahren. Lenker, die vor dem Jahr 1953 geboren worden sind, genießen die Freiheit, erst spätestens 2033 ihren Führerschein umgetauscht haben zu müssen. Bereits zum 19. Januar 2022 startete in Deutschland die erste Umtauschwelle für Besitzer des Papier-Führerscheins, die zwischen dem 1. Januar 1953 und dem 31. Dezember 1958 geboren worden sind.

Geburtsjahr Spätester Umtauschtag Vor 1953 19. Januar 2033 1953 bis 1958 19. Juli 2022 1959 bis 1964 19. Januar 2023 1965 bis 1970 19. Januar 2024 1971 oder später 19. Januar 2025

Am Donnerstag, 19. Januar 2022, müssen die Führerscheine der Geburtsjahrgänge 1959 bis 1964 umgetauscht sein. Doch sollten Verbraucher sich beeilen, denn der Umtausch kann mitunter mehrere Wochen dauern. Wer vor 1965 geboren worden ist und ab dem 19. Januar 2023 mit einem alten Führerschein angehalten wird, muss eine Geldbuße zahlen.

Ausstellungsjahr Spätester Umtauschtag 1991 bis 2001 19. Januar 2026 2002 bis 2004 19. Januar 2027 2005 bis 2007 19. Januar 2028 2008 19. Januar 2029 2009 19. Januar 2030 2010 19. Januar 2031 2011 19. Januar 2032 2012 bis 18. Januar 2013 19. Januar 2033

Fahrerlaubnis erlischt nach Verpassen der Frist nicht – Bußgelder drohen dennoch

Denn die gute Nachricht: Auch wenn der Führerschein nicht mehr gültig ist, so erlischt die Fahrerlaubnis nicht. Man muss seinen Führerschein entsprechend lediglich neu beantragen, aber keine erneute Prüfung ablegen. Dennoch kann laut Verbraucherzentrale ein Bußgeld in Höhe von 10 Euro verhängt werden, wenn sich bei einer Verkehrskontrolle herausstellt, dass der Fahrer seinen Papierführerschein bereits hätte umgetauscht haben müssen. Der Entzug des Führerscheins kann schmerzhaft sein, weshalb Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) ihn als Strafe für die Silvester-Chaoten ins Spiel gebracht hat.

So muss das biometrische Passbild im neuen EU-Führerschein aufgebaut sein:

Format 35 mal 45 Millimeter

35 mal 45 Millimeter Neutraler Gesichtsausdruck

Gleichmäßig ausgeleuchtetes Gesicht

Blick in die Kamera, Kopf nicht gedreht oder geneigt

Einfarbiger Hintergrund

Bild nicht älter als sechs Monate

Die schlechte Nachricht: Der Umtausch selber kostet rund 25 Euro. Die können einem aber eine Menge Ärger ersparen. Vor allem dann, wenn ein Fahrzeugführer mit dem alten Führerschein im Ausland angehalten wird. Dort könne es vorkommen, dass die Polizeibeamten über die deutschen Führerscheinbestimmungen nicht informiert sind und dem Fahrer ein Bußgeld aufbrummen, so die Verbraucherzentrale. Dagegen könne zwar anwaltlich Einspruch eingelegt werden, doch manchmal lohne sich der Aufwand möglicherweise nicht. Für diesen Fall hält EU Vordrucke in verschiedenen Sprachen bereit, mit denen sich Autofahrer im Ausland im Zweifel der Polizei gegenüber erklären können. Und wahrscheinlich ist das noch immer günstiger als das Schleichen auf der Mittelspur.

Papier-Führerschein umtauschen: EU-Führerscheine nur noch begrenzt gültig

Übrigens: Ab dem Jahr 1999 ist nicht mehr das Geburtsjahr des Führerschein-Inhabers für den Umtausch maßgeblich, sondern das Ausstellungsjahr des Führerscheins – es sei denn, der Inhaber ist vor 1953 geboren worden. Dann allerdings könnte eine regelmäßige Fahr-Eignungsprüfung auf die Inhaber zurollen, wenn es nach dem Willen einer Grünen-Politikerin geht. Allerdings gelten Führerscheine, die ab dem 19, Januar 2013 ausgestellt worden sind, nicht mehr als unbegrenzt gültig. Sie laufen nach 15 Jahren ab und müssen erneuert werden. Wer die Prüfung noch vor sich hat, für den könnten diese Tipps hilfreich sein. Führerscheine, die bis zum 19. Januar 2013 ausgestellt worden sind, bleiben unbegrenzt gültig. Die Umtauschfristen für Motorrad-Führerscheine (Klasse A) sind die gleichen wie für den PKW-Führerschein.