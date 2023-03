250 Euro pro Kind: Wann wird das Kindergeld im April ausgezahlt?

Von: Robin Dittrich

Das Kindergeld soll Familien in Deutschland finanziell unterstützen. Die Auszahlungstermine für das Kindergeld im April 2023 stehen bereits fest. Wann wird es ausgezahlt?

Hamburg – Familien mit Kindern erhalten auf Antrag in der Regel Kindergeld. Das wird monatlich bis mindestens zur Vollendung des 18. Lebensjahres ausgezahlt. Die Auszahlungstermine für das Kindergeld im April 2023 stehen bereits fest – eine Zahl ist entscheidend.

Das sind die Auszahlungstermine vom Kindergeld im April 2023

Familien mit Kindern haben in Deutschland Anspruch auf Kindergeld. Grund dafür ist, dass sie in der Regel mehr Geld benötigen als Personen ohne Kinder. „Als Ausgleich für diesen Mehraufwand gibt es das Kindergeld, ein Bestandteil des Familienleistungsausgleichs in Deutschland“, wie die Arbeitsagentur schreibt. Das Kindergeld gibt es auch im Jahr 2023 monatlich ausgezahlt. Der genaue Auszahlungstermin richtet sich dabei nach einer ganz bestimmten Nummer, die Eltern überprüfen sollten.

Im April 2023 wird das Kindergeld zwischen dem 5. und 24. April ausgezahlt. An welchem Tag die Auszahlung auf Ihr Konto erfolgt, richtet sich nach der sogenannten Kindergeldnummer. Diese Kindergeldnummer wird jedem Kind zugeteilt, für das Familien Kindergeld erhalten. Sie bekommen diese nach erstmaliger Antragstellung sowie auf dem monatlichen Kindergeldbescheid mitgeteilt. Entscheidend für die Auszahlung vom Kindergeld ist die letzte Ziffer der Kindergeldnummer. Die Kindergeld-Endziffer 0 erhält die staatliche Leistung am Anfang eines Monats, die Endziffer 9 muss sich bis zum Ende des Monats gedulden.

Wann wird das Kindergeld im April 2023 an mich ausgezahlt?

Die Auszahlung vom Kindergeld im März 2023 startet am 3. März. Im April beginnt die Auszahlung für die Endziffern 0 am 5. April. Aufgrund einer Vielzahl an Feiertagen wie Ostern verzögert sich der Erhalt des Kindergeldes in der Folge etwas. Die Kindergeld-Endziffern 2 erhalten das Kindergeld beispielsweise erst eine Woche nach den Endziffern 0.

Alle Auszahlungstermine des Kindergeldes im April 2023 in der Übersicht

Kindergeld-Endziffer Auszahlungstag vom Kindergeld 0 5. April 2023 1 6. April 2023 2 12. April 2023 3 13. April 2023 4 14. April 2023 5 17. April 2023 6 18. April 2023 7 20. April 2023 8 21. April 2023 9 24. April 2023

Seit dem Jahr 2023 erhalten Familien mit Kindern deutlich mehr Kindergeld. Zuvor gab es für das erste Kind beispielsweise nur 219 Euro ausgezahlt. Seit 2023 erhalten Eltern für jedes Kind ein Kindergeld in Höhe von 250 Euro pro Monat – unabhängig von der Anzahl der Kinder. Kindergeld wird in der Regel ausgezahlt, bis die Kinder 18 Jahre alt sind. Unter Umständen erhalten Eltern jedoch Kindergeld, bis die eigenen Kinder 25 Jahre alt sind. Um Eltern mit Kindern weiter zu unterstützen, kann ein sogenannter Kinderbonus ausgezahlt werden.