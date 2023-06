Wann ist die Sommersonnenwende 2023? Längster Tag des Jahres naht

Von: Pauline Wyderka

Teilen

Die Sommersonnenwende 2023 naht. Jedes Jahr fällt der Termin in den Juni. Doch wann genau ist es dieses Jahr so weit?

Die Sommersonnenwende – ein absolutes Highlight im Sommer. Zwar wird der längste Tag des Jahres hierzulande nicht in der Form gefeiert, wie es in Skandinavien der Brauch ist, allerdings ist es Nachteulen und Sonnenanbetern gleichermaßen ein wahres Fest, die Dunkelheit für so lange zu vergessen wie sonst nie im Jahr. Wann genau die Sommersonnenwende 2023 ist, verrät HEIDELBERG24:

Höchste Sonnenscheindauer in einem Monat in Deutschland 402,5 Stunden im Juli 1994 am Kap Arkona auf Rügen Geringste Sonnenscheindauer in einem Monat in Deutschland 1,2 Stunden im Dezember 1993 in Lüdenscheid in NRW

Wann ist die Sommersonnenwende 2023? Nicht jedes Jahr zum selben Datum

Neben dem diesmonatigen Vollmond, dem „Erdbeermond“, der schon vorbei ist, erleben wir im Juni noch ein weiteres astronomisches Phänomen: Die Sommersonnenwende – der längste Tag des Jahres – markiert den Zeitpunkt im Jahr, bis zu dem die Tage länger werden. Danach werden sie bis zur Wintersonnenwende immer kürzer. Doch nicht nur aus diesem Grund trägt der Tag Bedeutung. Neben dem längsten Tag des Jahres kennzeichnet die Sommersonnenwende auch den kalendarischen Sommeranfang.

Damit ist der Tag jedes Jahr zwar ungefähr zur selben Zeit, tatsächlich fällt er allerdings nicht immer auf dasselbe Datum. Je nachdem, ob es sich beispielsweise um ein Schaltjahr handelt oder nicht, fällt die Sommersonnenwende auf den 20., 21. oder auch mal auf den 22. Juni. Die Sommersonnenwende 2023 ist am 21. Juni – und zwar um 16:58 Uhr. In diesem Jahr handelt es sich dabei um einen Mittwoch.

Sommersonnenwende 2023: Was passiert dann?

Astronomisch bedeutet die Sommersonnenwende, dass die Sonne an ihrem nördlichsten Punkt senkrecht gegenüber der Erde steht. Danach wandert sie wieder langsam in Richtung Äquator – die Tage auf der Nordhalbkugel werden wieder kürzer, es wird immer früher dunkel und später hell.

So läuft es dann bis zur Wintersonnenwende 2023 am 22. Dezember. Auf der Südhalbkugel gilt jedoch genau das Gegenteil. Hier finden am 21. Juni die Wintersonnenwende und der kalendarische Winteranfang statt – danach werden die Tage wieder länger.

Sommersonnenwende 2023: Wie lange dauert der längste Tag des Jahres?

Übrigens ist der längste Tag zwischen Nord- und Süddeutschland unterschiedlich lang. So dauert er in Hamburg länger als 17 Stunden, auf der Höhe Münchens dagegen nur rund 16 Stunden. Obwohl die Sonne uns zur Sommersonnenwende quasi am nächsten steht, ist der 21. Juni gewöhnlich nicht der wärmste Tag des Jahres.

Das liegt daran, dass sich auch Wärmespeichereffekte im Boden und vor allem in den Ozeanen auf die Temperatur an einem bestimmten Ort auswirken. Tatsächlich stellt sich in manchen Jahren im Juni erst die sogenannte Schafskälte ein. Ob 2023 ein Jahr mit Schafskälte wird, versucht ein 100-jähriger Kalender vorherzusagen – gibt jedoch eine unklare Prognose.

Sommersonnenwende 2023: Was ist der Unterschied zur Mittsommernacht?

Obwohl in vielen Regionen der Welt die Mittsommernacht zur Sommersonnenwende gefeiert wird, bezeichnen die Begriffe nicht unbedingt denselben Tag. So verschoben Christen das Fest der Mittsommernacht um drei Tage nach hinten, um statt der heidnischen Mittsommernacht den Gedenktag zu Ehren des Heiligen Johannes dem Täufer zu feiern. Die Mittsommernacht 2023 ist also erst am 24. Juni. (paw)