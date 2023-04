Vorsicht bei der Streckenplanung – in diesen Zügen gilt das Deutschlandticket nicht

Von: Teresa Knoll

Das 49-Euro-Ticket gilt nur im Nahverkehr. Lesen Sie hier, in welcher Zugart man das Deutschlandticket nicht nutzen darf, obwohl es auf den ersten Blick so aussieht:

Seit dem 3. April ist das 49-Euro-Ticket im Vorverkauf erhältlich. Das Deutschlandticket ist in allen Fahrzeugen des Nahverkehrs gültig, so viel ist klar. Doch dabei lauert eine entscheidende Stolperfalle: In der DB-App wird eine bestimmte Zugart bei den Regional- und Nahverkehrsverbindungen angezeigt, obwohl man diese mit der Monatskarte gar nicht nutzen darf.

HEIDELBERG24 verrät, in welchem Zug das Deutschlandticket nicht gilt und was man bei Nutzung der DB-App beachten sollte.

Das 49-Euro-Ticket gilt ab dem 1. Mai, kann allerdings schon seit April in allen Abo-Centern und online bei den Verkehrsverbünden vorbestellt werden. Kunden, die bereits ein bestehendes Abo haben, müssen in den meisten Fällen nichts tun, da ihr Ticket automatisch umgestellt wird. (resa)