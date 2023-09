Von Milch bis Bananen: Diese Dinge dürfen Katzen essen – und diese nicht

Von Milch bis Bananen – vieles, was wir unserer Katze wie selbstverständlich geben, ist ungesund oder sogar giftig. Lesen Sie hier, was Miezi essen darf und was nicht:

Ob das Futter mal knapp wird oder man der Katze nur eine kleine Freude bereiten will – es gibt verschiedene Gründe, warum man dem geliebten Haustier mal etwas anderes als reguläres Katzenfutter geben möchte. Doch gibt es ein paar Dinge, die nicht so gesund für das Tier sind. Und andere, die ihm sogar direkt schaden können.

LUDWIGSHAFEN24 verrät, was Katzen essen dürfen – und was nicht.

Die beste Ernährung für die Katze enthält viel tierisches Eiweiß und Fett. Doch auch verschiedene Vitamine und Mineralstoffe sind wichtig. (paw)