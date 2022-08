Von Geldwäsche bis Identitätsklau: Jobangebot als neue Betrugsmasche

Von: Tobias Becker

Auf eBay sind Betrüger mit einer neuen Masche unterwegs. © picture alliance/Monika Skolimowska/ZB/dpa

Nicht alle Angebote auf dem Kleinanzeigenportal eBay sind gut. Lesen Sie hier, mit welcher Masche Betrüger ihren Opfern sogar Identitäten klauen:

Das Kleinanzeigenportal eBay ist bei vielen Menschen beliebt - auch bei Betrügern! Aktuell kursiert dort eine miese Masche, die einem den perfekten Job in Aussicht stellt. Am Ende werden die Opfer in Geldwäsche verwickelt und sogar Identitäten können gestohlen werden.

HEIDELBERG24 verrät, wie die Betrüger auf eBay mit der Job-Masche vorgehen.

Immer wieder gibt es im Internet Fallen von Betrügern, auf die Nutzer hereinfallen. Die Polizei gibt regelmäßig Tipps und Tricks zum Erkennen solcher Gefahren. (tobi)