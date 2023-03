Vollmond-Kalender 2023: Wann das Spektakel zu sehen ist

Von: Daniel Hagen

Teilen

Vollmond-Kalender 2023 © picture alliance/dpa

Einmal im Monat erstrahlt der Mond in seiner kompletten Pracht und beeinflusst uns damit alle. Lesen Sie hier, was hinter dem Phänomen steckt und wann der Vollmond 2023 zu sehen ist:

Seit Jahrtausenden verzaubert der Mond die Menschheit. Zahlreiche Mythen ranken sich um den Erdtrabanten, der über 384.000 Kilometer von der Erde entfernt im All treibt. Seine Präsenz ist für die Menschen von überaus großem Wert. So beeinflusst der Mond Ebbe und Flut, stabilisiert die Erdachse und wirkt sich sogar auf den Schlaf einzelner Personen aus. Besonders der Vollmond übt eine große Anziehungskraft auf uns alle aus – auch, weil er nur einmal im Monat stattfindet.

LUDWIGSHAFEN24 verrät, wann man den Vollmond 2023 sehen kann und was genau dahinter steckt.

Einfach erklärt entsteht ein Vollmond dadurch, dass Sonne und Mond von der Erde aus zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem Winkel von 180 Grad zueinander stehen. Dieses Phänomen findet meist einmal pro Monat statt. (dh)