Drei Müllsäcke mit 528 Pfanddosen - Supermarkt-Kundin fotografiert Betrag ab

Dosenpfand

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Michelle Mantey schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Wie viel Geld bringen drei volle Säcke Dosenpfand? Eine Kundin auf Twitter macht daraus ein Ratespiel und überrascht mit einer hohen Summe.

München – Ein bisschen Geld bei der Pfandrückgabe zurückzubekommen, ist sicherlich für jeden Kunden ein schönes Erlebnis. Einige können mit gesammeltem Pfand ihren gesamten Lebensunterhalt bestreiten, wenn bloß nicht immer der Automat streiken würde. Manchmal führt ein Fehler jedoch zum ungeahnten Glück. Im Fall einer Rewe-Kundin zeigt der Pfandbon plötzlich eine irre Summe in Höhe von -2839,38 Euro an. Nun postete eine andere Kundin ihre gesammelte Pfandsumme und lässt ihre Follower mitraten.

„Wie viel Geld habe ich hier in Pfand angesammelt?“, fragt @LuMemories auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter). Zu sehen sind drei graue Müllsäcke. Alle sind bis zum Rand mit Dosen gefüllt und haben ein Füllvolumen von bis zu 240 Liter. Ihre Follower rätseln fleißig mit. Dabei könnten die Schätzungen nicht unterschiedlicher sein: Einige vermuten, dass sie lediglich 20 Euro für die Pfanddosen bekommen habe. Andere tippen auf stolze 200 Euro.

Tweet löst Spekulationen über Pfandbon aus. So viel Geld hat sie für ihre Pfanddosen bekommen

Wenig später löst sie das Rätsel mit einem weiteren Bild von der Kassenanzeige auf. So präsentiert sie die Summe von 132 Euro und kommentiert dies mit einem einfachen „Ups“. Umgerechnet hat die Dame 528 Pfanddosen zurückgegeben. Nach Informationen der Verbraucherzentrale sind Händler grundsätzlich dazu verpflichtet, Einweg-Pfand zurückzunehmen und dieses auszuzahlen. Kunden müssen also ihren Pfandbon nicht mit einem Einkauf verrechnen.

Somit muss auch @LuMemories ihre 132 Euro Pfandguthaben nicht unbedingt in neue Pfanddosen investieren. Die Rückgabe einer enormen Pfand-Menge kann so manchen Getränkemarkt-Mitarbeiter überfordern: So soll ein Kunde knapp 20 Kisten und 8 Säcke mit Flaschen zurückgegeben haben. (mima)

Rubriklistenbild: © Screenshot Twitter