Vögel im Winter füttern oder nicht – Was laut Experten sinnvoll ist

Von: Carolin Gehrmann

Sollte man Vögel im Winter füttern oder nicht? Und ab wann ist das überhaupt sinnvoll? Was die Expertenwelt dazu sagt und was man beim Errichten einer Futterstelle im Garten oder auf dem Balkon unbedingt beachten sollte.

Bremen – Der Vogelbestand nimmt weltweit immer mehr ab. Und auch in Deutschland wird es immer leiser. Immer mehr Vögel verschwinden auf unseren Wiesen und Feldern. Fast die Hälfte aller Vogelarten weltweit weist Verluste auf, wie aus einem aktuellen Bericht des NABU-Dachverbands „BirdLife International“ hervorgeht. Viele Menschen möchten den Tieren deshalb gerne helfen – zumindest im Winter – und stellen Vogelhäuser auf oder hängen Meisenknödel ins Gebüsch. Aber wie sinnvoll ist das eigentlich?

Wie sinnvoll ist es, Vögel im Winter zu füttern?

Laut dem WDR-Wissenschaftsmagazin Quarks ist es zwar nicht falsch, Vögel zu füttern. Aber wie sinnvoll diese Maßnahme im Hinblick auf den Artenschutz ist, darüber wird sich in der Fachwelt noch immer gestritten. Zum einen haben die Federtiere derzeit mit viel massiveren Problemen als Futtermangel zu kämpfen, wie zum Beispiel der grassierenden Vogelgrippe. Vor allem Wasservögel sind stark von der Krankheit bedroht. Aber längst nicht alle Vogelarten profitieren von der Zufütterung. Über 90 Prozent der heimischen Brutvogelarten, vor allem die seltenen und bedrohten Arten, kommen gar nicht ans Futterhäuschen, sagt der BUND. Es finden sich stattdessen die immer gleichen zehn bis 15 Arten an den Futterstellen, die ohnehin noch starke Populationen haben, besonders Meisen und Finken. Sie sind also nicht bedroht, wie der Naturschutzbund NABU erklärt.

Ein Rotkehlchen nimmt das bereitgestellte Futter im Winter gerne an. Solche Futterstationen eignen sich gut, weil sie hygienischer sind als Vogelhäuschen. © Karin JähneI/IMAGO

Einigen Arten würde durch die menschliche Hilfe also ein Vorteil verschafft, während andere in die Röhre guckten. Wasservögel und Greifvögel hätten gar keinen Nutzen von den Futterstellen in heimischen Gärten, genauso wenig wie Zugvögel. Ihnen könnte bei ihrer Rückkehr im Frühjahr dadurch sogar eine böse Überraschung drohen, weil sich gut gefütterte Daheimgebliebene bereits die besten Niststätten reserviert und sich häuslich darin eingerichtet haben, kritisiert der NABU.

Vögel verlieren ihre Lebensgrundlage – muss man sie deshalb füttern?

Obwohl das Füttern immer ein Eingriff in die natürlichen Abläufe ist, sind viele Experten dennoch der Ansicht, dass es sich für einzelne Tiere lohnen kann, wenn sie in den kalten Monaten zusätzlich mit Nahrung versorgt werden, beziehungsweise dass es ihnen zumindest auch nicht schadet. Wieder andere sagen, es sei unsere Pflicht, weil wir Menschen den Vögeln durch die industrialisierte Landwirtschaft immer mehr von ihrem Lebensraum wegnehmen. Dazu komme das massive Insektensterben, unter anderem verursacht durch den Einsatz von Pestiziden. Für viele Tiere, nicht nur Vögel, stellen Insekten die wichtigste Nahrungsquelle und damit ihre Lebensgrundlage dar.

Während sich die Fachwelt in dieser Hinsicht uneinig ist, so ist hingegen klar, dass Vögel ihre natürlichen Instinkte durch das Zufüttern nicht zu verlieren scheinen. Auch wenn kranke Tiere es durch die zusätzliche Nahrung über den Winter schaffen, so werden sie spätestens im Frühjahr, wenn es an die Fortpflanzung geht, von den Artgenossen als potenzielle Brutpartner „aussortiert“. Da sind auch weiterhin starke, gesunde Tiere gefragt – und somit im evolutionären Vorteil.

Werden die Tiere durch das Füttern faul oder abhängig von der menschlichen Hilfe?

Futterstellen führen außerdem nicht dazu, dass den Vögel „abtrainiert“ wird, sich Futter in der Natur suchen, wie ein US-amerikanisches Forscherteam herausfinden konnte. Es zeigte sich, dass die Tiere das zusätzliche Angebot zwar annahmen, aber trotzdem selbst gesuchte Nahrung aus der Natur bevorzugten – selbst wenn es sie mehr Energie kostete. Sie werden durch die menschliche Hilfe also weder faul oder „abhängig“, noch verlernen sie die Futtersuche. Als Arten- oder Umweltschutz gilt das Füttern der Tiere aber dennoch nicht. Viel wichtiger für die Tiere wäre es laut NABU, wieder mehr natürliche Flächen zur Verfügung zu haben.

Ab wann sollte man Vögel füttern? Wann sollte man die Fütterung einstellen?

In den Wintermonaten, also von November bis Ende Februar, ist die klassische Vogelfütterungszeit, vor allem bei geschlossener Schneedecke. Je kälter es ist, desto mehr Vögel werden von dem Angebot Gebrauch machen. Zudem ist es bei niedrigen Temperaturen einfacher, für die notwendige Hygiene an der Futterstelle zu sorgen, um eine Übertragung von Krankheitserregern wie Salmonellen auf die Tiere zu verhindern.

Nicht füttern sollte man hingegen in der Jungenfütterungszeit von April bis Juli, da das übliche Wintervogelfutter für Jungvögel schädlich sein kann. Sie benötigen ausschließlich frische, proteinreiche Nahrung wie Insekten. An großen Kernen und Bruchstücken können sie im schlimmsten Fall sogar ersticken. Wer unbedingt ganzjährig Futter für die Vögel bereitstellen möchte, der sollte in dieser Zeit zu kleinen, fettarmen Sämereien von heimischen Wildkräutern oder zu frischen oder aufgetauten Insekten greifen.

Wie füttert man richtig? Was man bei Futterstellen für Vögel beachten sollte

Bei der Wahl der richtigen Futterstelle sind Futterspender laut NABU die richtige, weil hygienischere Option im Vergleich zu den klassischen, dafür oft hübscheren, Futterhäuschen. Der Vorteil dieser Spender ist, dass die Vögel nicht im Futter herumlaufen und es mit Kot verschmutzen können. Dadurch wird das Risiko, dass sich Krankheitserreger verbreiten, minimiert. Außerdem verdirbt das Futter darin in der Regel nicht. Dafür müssen die Spender aber so angebracht werden, dass sie auch bei Wind, Regen oder Schnee nicht durchnässt werden.

Was soll man im Winter füttern? Eignen sich Haferflocken und Sonnenblumenkerne als Vogelfutter?

Ein gewöhnliches Futterhäuschen muss dagegen regelmäßig mit heißem Wasser gereinigt werden – am besten täglich. Außerdem sollte jeden Tag Futter nachgelegt werden, aber nur wenig. Als Basisfutter sind Sonnenblumenkerne besonders gut geeignet, da sie von fast allen Vögeln gefressen werden. Meisen, Finken und Spatzen sind Körnerfresser.

Rotkehlchen, Zaunkönig und Amseln bevorzugen laut NDR hingegen Weichfutter – zum Beispiel Haferflocken, Obst oder Kleie. Meisen schmeckt ein Gemisch aus Fett und Samen, das man auch selbst machen kann. Wichtig: Wer gekaufte Meisenknödel aufhängt, sollte die leeren Netze anschließend unbedingt entsorgen, da sich die Vögel in den engen Nylonmaschen verheddern und verletzen können.

Tipp: Im Garten Laubhaufen für die Vögel liegen lassen und die Hecke einfach mal nicht zurückschneiden

Wer einen Garten hat, kann den Tieren auch helfen, indem er über den Winter Laub oder Totholzhaufen liegen lässt und die Hecken im Herbst nicht zurückschneidet. In trockenen Stauden, Gehölz und Büschen finden Vögel nämlich nicht nur Schutz, sondern es tummeln sich auch jede Menge Insekten darin. Mit dieser für Gartenbesitzer einfach umsetzbaren Maßnahme können die Vögel ihren Hunger auf ganz natürliche Weise stillen.