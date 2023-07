Rasen bei großer Hitze mähen: Diesen Fehler sollten Sie vermeiden

Von: Anna-Lena Kiegerl

Nicht nur Hobbygärtner erfreuen sich am Anblick eines saftig grünen Rasens. Doch besonders im Sommer kann die Pflege schnell zum Stressfaktor werden – muss es aber nicht.

Kassel – Welcher Garten-Besitzer wünscht sich keinen gesunden, grünen Rasen? Doch die Realität sieht leider oft anders aus. Wirft man vor allem im Sommer einen Blick in die heimischen Oasen, findet sich meist deutlich mehr Gelb oder Braun als Grün. Vor allem in den heißen Tagen des Sommers. Doch wie kann man den Pflanzen und dem Rasen neues Leben einhauchen? Oder noch besser; ihn erst gar nicht verdorren lassen?

Rasen mähen bei Hitze: Nicht zu kurz abschneiden

Der Schlüssel liegt in der richtigen Länge der Grashalme. Laut dem Ratgeber hausgarten.net sollten Gartenliebhaber während starker Hitze darauf achten, den Rasen nicht zu kurz zu mähen. Nicht nur für den Menschen kann die Sonne gefährlich werden, auch Pflanzen leiden unter der enormen Wärme.

Bei Hitze sollte der Rasen nicht zu kurz gemäht werden, sonst trocknet der Boden aus. © Imago

Schneidet man das Gras zu stark zurück, kann der Boden das Wasser schlechter speichern und es verdunstet schneller. Dadurch trocknet die Grünfläche binnen kurzer Zeit aus. Gibt der Garten-Knigge normalerweise eine Rasenhöhe von nicht mehr als vier Zentimeter vor, sind bei Hitze zwischen fünf und sechs Zentimeter optimal, um ihn vor Braunstellen zu schützen.

Doch: Generell wächst Gras bei Hitze kaum mehr. Ab 26 Grad Celsius Außentemperatur reduziert sich das Wachstum, ab 30 Grad Celsius hingegen kann das Grün fast gar nicht mehr gedeihen.

In den ersten Sommerwochen einmal pro Woche Rasen mähen

Ist der Sommer noch nicht so weit fortgeschritten, sieht es jedoch ganz anders aus. Denn vor allem in den ersten Tagen und Wochen wächst die Wiese rasant. In dieser Zeitperiode sollte der Rasen oft getrimmt werden. Dennoch sollte man auch hier nicht zu kurz mähen, denn das fördert das Wachstum vom Unkraut. Hier helfen allerdings auch Hausmittel, um dieses loszuwerden. In etwa einmal die Woche sollte man also zum Rasenmäher greifen, um in den noch etwas kühleren Sommermonaten einen gepflegten Rasen genießen zu können.

So lang sollte der Rasen in den ersten Wochen des Sommers sein:

Zierrasen: 2–3 cm

Spiel- und Sportrasen: 3–4 cm

Schattige Rasenflächen: 4–5 cm

Und auch das Düngen ist unabdinglich für ein sattes Grün. In fast allen Jahreszeiten sollte man einmal düngen. Nur im Winter kann eine Pause eingelegt werden. Am besten verteilt man den Dünger an einem Tag, an dem noch Regen erwartet wird. Ist es dennoch trocken, dann sollte am Abend gedüngt werden und der Rasen anschließend gut bewässert werden. Aber Achtung: denn bei der Gartenpflege gibt es Gesetzesregelungen, die eingehalten werden müssen, sonst drohen hohe Bußgelder.