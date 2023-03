Verreisen mit dem Auto über Ostern: Das ist der beste Zeitpunkt, um Staus zu vermeiden

Die Osterferien stehen an und Reisende, die mit dem Auto unterwegs sind, müssen häufig viel Geduld mitbringen. Wir verraten, wie Sie Staus vermeiden können.

Berlin – Volle Autobahnen und endlos scheinende Staus auf den wichtigsten Autobahnstrecken sind zur Ferienzeit vorprogrammiert. Die Stauprognosen des ADAC versprechen Autofahrern über Ostern jetzt schon schlechte Aussichten. Autofahrern werden zu dieser Zeit besonders starke Nerven und einiges an Geduld abverlangt.

Nervenaufreibendes Stop-und-Go und verstopfte Straßen können Sie jedoch umgehen. Auf welchen Strecken mit Staus zu rechnen sind und wie Sie diese unbeschwert in am Urlaubsziel, haben wir für Sie zusammengefasst.

Verreisen mit dem Auto über Ostern: Auf diesen Strecken sind mit langen Staus zu rechnen

Es wird wieder voll auf den Autobahnen: Neben dem ADAC meldet auch der Auto Club Europa (ACE) hohe Staugefahr durch die Osterreisewelle. Demnach soll man sich bereits am Mittwochnachmittag (5. April) auf viel Reiseverkehr einstellen.

Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, sind nach Angaben der Verkehrsclubs insbesondere in den Großräumen Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Berlin, Hamburg, München, Stuttgart sowie auf folgenden Strecken möglich:

A 1 in beide Richtungen: Köln – Dortmund – Bremen – Hamburg – Lübeck

A 1, A 3 und A 4: Kölner Ring

A 2 beide Richtungen: Oberhausen – Dortmund – Hannover – Berlin

A 3 beide Richtungen: Oberhausen – Köln – Frankfurt/ Main – Würzburg – Nürnberg – Passau

A 4 beide Richtungen: Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden

A 5 beide Richtungen: Kassel – Frankfurt/ Main – Karlsruhe – Basel

A 6 beide Richtungen: Kaiserslautern – Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A 7 beide Richtungen: Hamburg – Flensburg und Hamburg – Hannover – Würzburg – Ulm – Füssen/ Reutte

A 8 beide Richtungen: Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A 9 beide Richtungen: München – Nürnberg – Berlin

A 10: Berliner Ring

A 61 beide Richtungen: Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A 81 beide Richtungen: Heilbronn – Stuttgart – Singen

A 93 beide Richtungen: Inntaldreieick – Kufstein

A 95 beide Richtungen: München – Garmisch-Partenkirchen

A 99: Umfahrung München

Verreisen mit dem Auto über Ostern: Staugefahr auf den Transitstrecken und am Gotthardtunnel

Über Ostern haben viele Urlaub geplant. Dpa zufolge, geben die Verkehrsclubs den Ostersonntag als idealen Reisetag an, da die meisten Menschen häufig lieber die Feiertage mit ihren Familien verbringen als lange Staus auf den Straßen zu riskieren. Die längsten Staus werden laut Experten am Gründonnerstag und am Ostermontag (Rückreiseverkehr) erwartet. Zudem werden an den beiden Tagen mit einem hohen Stau-Aufkommen bei den Transitstrecken Österreich und Schweiz gerechnet.

Auch am Gotthardtunnel sowie anderen Pässen und Grenzübergängen werden Staus den Verkehr lahmlegen. Bessere Alternative: die A 13 über San Bernardino. Dass sich Reisen finanziell mit einem E-Auto lohnt, zeigte eine US-Familie aus Colombus. Nicht nur um die Osterfeiertage: Viele Menschen bevorzugen im Sommer auch das Reisen mit dem Auto. Dabei gibt es ein paar Tipps und Tricks, die Sie beachten können, damit die Hitze im Auto nicht zusätzlich für Reise-Stress sorgt. (dpa/ Vivian Werg)