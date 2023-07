Sinnloseste Fahrradstraße der Welt? Schilder stellen Verkehrsteilnehmer vor ein Rätsel

Keine Seltenheit

Ein Foto zweier Verkehrsschilder stellt Betrachter vor ein Rätsel. „Was ist der Sinn dieser Fahrradstraße?“, fragen sich einige. Dabei ist die Regelung gar nicht ungewöhnlich.

München – Der Sinn und Zweck von Fahrradstraßen ist eigentlich relativ selbst erklärlich, sollte man meinen. Die Straßen werden für Fahrradfahrer reserviert, um ihnen eine sichere Fahrt ohne mögliche und gefährliche Zusammenstöße mit Autos, Lkws und Motorrädern zu ermöglichen. Deshalb dürfen diese auch auf den ausgeschilderten Fahrradstraßen nicht fahren. Eigentlich. Eine Ausnahme entdeckte ein Reddit-Nutzer und postete im Subreddit „/StVO“ ein Foto von zwei kombinierten Verkehrsschildern.

Sinnlos? Fahrradstraße für Autos und Motorräder frei

Das obere ist noch leicht zu entschlüsseln. Darauf zu sehen: ein blauer Kreis mit einem Fahrradsymbol, darunter die Worte: „Fahrradstraße.“ Soweit so gut. Doch direkt darunter findet sich dann ein Schild, das „Motorräder und Autos frei“ signalisiert, und eben diesen die Durchfahrt gestattet. Ganz schön sinnlos, findet zumindest der Reddit-Nutzer und fragt: „Was ist der Sinn dieser Fahrradstraße?“

Verwirrt sind auch die Kommentatoren und beginnen direkt los zuraten, was es mit den Schildern auf sich haben könnte. „Ich denke, dass Fahrräder dort grundsätzlich Vorrang haben und Autos und Motorräder eine besondere Sorgfaltspflicht haben“, vermutet ein Reddit-User.

Ein weiterer Nutzer vermutet eine PR-Aktion der örtlichen Verwaltung dahinter und spekuliert: „Na, dass deine Stadt sich ‚Wir verbessern die Radinfrastruktur!‘ auf die Fahne schreiben kann. Was denn sonst?“ Ungewöhnlich scheint die für Kfz freigegebene Fahrradstraße aber nicht zu sein. „Da lacht der Essener: Wir haben sage und schreibe 82 Fahrradstraßen! Die Verwaltung brüstet sich sehr gern damit. Aber: Alle (!) sind für KFZ freigegeben“, beklagt sich ein Betroffener. Tatsächlich berichtete die Stadt Essen 2021, mit 82 Fahrradstraßen nach München deutschlandweit die zweitmeisten solcher Straßen ausgeschildert zu haben.

Keine Seltenheit: Das steckt hinter den Fahrradstraßen

Doch was steckt wirklich hinter der verwirrenden Straßenbeschilderung? Der ADAC verschafft Klarheit: „Kfz-Verkehr ist in der Fahrradstraße nur dann erlaubt, wenn ein Zusatzzeichen, wie Anlieger frei oder Kfz frei, das so regelt“, heißt es auf der Website des Clubs. Auto- und Motorradfahrer seien somit Gäste und müssen sich dem Radverkehr anpassen. Sie dürfen den Radverkehr „weder behindern noch gefährden.“

Dieser Zusatz sei eher die Regel, als die Ausnahme, bestätigt der ADAC das Gefühl der Reddit-Nutzer. Ohne den Kfz-Zusatz seien die Straßen ausschließlich für Fahrräder und Elektrokleinstfahrzeuge, wie E-Scooter und Pedelecs, freigegeben. Doch nicht nur bei Fahrradstraßen wird die eigentliche Bedeutung des Verkehrsschildes „Anlieger frei“ häufig falsch verstanden; allgemein tun sich viele Verkehrsteilnehmer damit schwer.

Generell gelte auf Fahrradstraßen laut StVO eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Fazit: sinnlos ist die Fahrradstraße auch mit dem Zusatz ‚Kfz frei‘ ganz und gar nicht.

