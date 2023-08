„Anwohner frei“-Schild mit Zeitangabe: Wer darf hier parken? Selbst der Verkehrsrat ist verwirrt

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Eine Kombination dreier Straßenschildern gibt einem Verkehrsteilnehmer Rätsel auf. Er bittet online um Hilfe, doch auch dort sind viele sich unsicher.

Bremen – Die meisten Verkehrsschilder sind relativ selbsterklärend. Doch wenn mehrere Schilder zusammen aufgestellt werden, ergeben sich manchmal Unklarheiten. So geschehen bei einem Schild, das das Parkverhalten regelt. Dieses postete ein User bei der Social-Media-Plattform Reddit und erhoffte sich von den Kommentatoren Antworten.

Parkplatzschild-Verwirrung: Dürfen Anwohner hier immer frei parken, oder nur werktags vormittags?

„Was bedeutet die Zeitangabe im Zusammenhang mit dem Schild darüber?“, fragte der Nutzer. Auf dem Foto ist ein blaues „P“-Schild zusammen mit zwei Pfeilen nach rechts und links zu sehen. Darunter wurde ein weiteres Schild angebracht: „Anwohner mit Parkausweis frei“, und wiederum darunter steht auf einem weiteren Schild „Mo-Fr 7-13 h“. Was genau heißt das also? Dürfen Anwohner immer frei parken, oder nur, wenn es nicht werktags vormittags ist?

Ein Nutzer versucht, das Schilderwirrwar aufzuschlüsseln: „Entweder bezieht man das Zusatzschild mit den Zeiten auf das Hauptschild, dann heißt es: Montags bis freitags von 7 bis 13 Uhr ist das ein Parkplatz, nur Anwohner mit Ausweis sind von dieser Regelung befreit (für die ist es also kein Parkplatz).“ Man könne es aber auch anders interpretieren: „Oder man bezieht die Zeiten auf das erste Zusatzschild: Das ist ein Parkplatz. Montags bis freitags von 7 bis 13 Uhr sind nur Anwohner mit Ausweis von dieser Regelung befreit, für diese ist es zu diesen Zeiten also kein Parkplatz.“ Gemeint sei laut dem User aber vermutlich: „Montags bis freitags von 7 bis 13 Uhr ist dieser Parkplatz nur für Anwohner mit Ausweis.“

Reddit-User vermuten: „Da wurden die Schilder vertauscht“

Ein User scheint sich auszukennen: „Parken ist sowohl vor als auch hinter dem Schild erlaubt“, schreibt er und bezieht sich auf die Verkehrszeichennummern aus der Straßenverordnung mit den Nummern 314 bis 330. Weiter schreibt er: „Für Anwohner zeitlich unbegrenzt. Für alle anderen nur Mo.–Fr. 7-13 Uhr.“ Seine Analyse: „Ich denke, hier wurde das ‚Anwohner frei‘ Schild fälschlicherweise über dem ‚Mo.–Fr.‘ Schild angebracht. Soweit mir bekannt, beziehen sich Zusatzzeichen immer auf das Schild darüber und so wie es aktuell dort steht, ergibt es für mich keinen Sinn.“

Ein anderer Nutzer stimmt ihm zu: „Sehe ich auch so, da wurden einfach die Schilder vertauscht. Diese Schildkombinationen aus Uhrzeit und Parkausweis kommen meist da vor, wo es in unmittelbarer Umgebung viele Wohnungen, aber nur begrenzten Parkraum gibt.“ Tagsüber dürfe dort jeder parken, abends nur Anwohner. „Deswegen gehört das Schild mit den Zeiten eigentlich in die Mitte.“

Dieser Ansicht ist auch ein weiterer User, der einen Vorschlag hat: „Eine Negativbeschilderung (Halteverbot mit entsprechenden Ausnahmen, also klassisches Anwohnerparken) wäre deutlich sinnvoller.“

Verkehrssicherheitsrat löst Rätsel auf: „Beschilderung ist nicht zu verstehen“

Einige Theorien, viel Ungewissheit - doch wie ist das Schilder-Rätsel wirklich zu verstehen? Wir haben beim Deutschen Verkehrssicherheitsrat nachgefragt. Und selbst die Experten des Rats geben zu, dass das Zeichen so, wie es aufgestellt wurde, nicht passt. „Die Beschilderung ist nicht zu verstehen. Zwei so verschiedene Zusatzzeichen gehören nicht zu einem Richtzeichen“, erklärt Pressesprecherin Seema Mehta bei kreiszeitung.de von IPPEN.MEDIA.

Allerdings hat sie auch eine Vermutung: „Die Verkehrsbehörde wollte bestimmt Folgendes ausdrücken: Das Verkehrszeichen 314-30 zeigt an, dass man sich mitten im Bereich des Parkens befindet. Durch das erste Zusatzzeichen wird gesagt, dass Anwohnende mit Parkausweis immer hier parken dürfen, das zweite Zusatzzeichen öffnet das Anwohnerparken für den angegebenen Zeitraum.“ Also - die Vermutung des Reddit-Users, der eine fälschliche Anbringung vermutet hat, war korrekt. „Wir stimmen dem Reddit-User in seiner Analyse zu“, schreibt die Expertin.

Nicht nur auf Parkplätzen gibt es Verwirrung. Wer hat beispielsweise bei einer beidseitigen Straßenverengung Vorfahrt? Darüber hat der Bundesgerichtshof im vergangenen Jahr exemplarisch entschieden und die Regel geklärt. Indes gibt es seit Kurzem in Deutschland ein neues Verkehrrschild (cgsc)