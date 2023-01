Vergleichsportal: Hälfte aller Internet-Verbraucher nutzt vereinfachte Kündigung

Von: Johannes Nuß

Seit einem Jahr können Verbraucher Verträge leichter kündigen. Das gilt auch für den Wechsel des Internetanbieters. Fast die Hälfte aller User nutzt diese Möglichkeit.

Hannover – Knapp die Hälfte aller Verbraucher, die im vergangenen Jahr 2022 ihren Internetanbieter gewechselt haben, haben dafür die vereinfachte Kündigung nach dem neuen Telekommunikationsgesetz genutzt. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Vergleichsportal Verivox hervor. Gleichzeitig geht aus der Erhebung aber auch hervor, dass es nicht mehr Wechsler des Internetanbieters gegeben hat als in anderen Jahren.

Verivox hat sowohl nach dem Zeitpunkt des letzten Anbieterwechsels für stationäres Internet gefragt als auch nach einem möglichen Einfluss des neuen Telekommunikationsgesetzes (TKG) beim Wechsel. Mit dem neuen TKG können Verträge in Deutschland nach der Mindestlaufzeit grundsätzlich monatlich gekündigt werden – eine automatische Verlängerung um ein weiteres Jahr ist nicht mehr zulässig.

Die Verivox-Umfrage zeigt: 48 Prozent aller Internetwechsler aus 2022 haben diese schnellere Kündigungsmöglichkeit genutzt. 52 Prozent gaben hingegen an, ganz regulär zum Ende der Laufzeit gewechselt zu haben. Insgesamt kannten zwei Drittel der diesjährigen Wechsler das neue Gesetz – tatsächlich genutzt haben dieses aber nur die erwähnten 48 Prozent.

„Nicht alle im vergangenen Jahr erfolgten Wechsel können auf die TKG-Novelle zurückgeführt werden“, sagt Jens-Uwe Theumer, Vize-Präsident Telekommunikation bei Verivox. „Wer regulär nach 24 Monaten gekündigt hat, war nicht auf das neue Gesetz angewiesen.“

Seit dem 1. März 2022 ist das neue Telekommunikationsgesetz (TKG) in Deutschland in Kraft. Es gilt auch für Handy-, Telefon- und Internet-Verträge. Demnach können Verträge grundsätzlich nach einem Monat gekündigt werden. 24-monatige Verträge sind trotzdem weiterhin möglich, solange im Anschluss die monatliche Kündigung gewährt wird.

Die meisten Deutschen wechseln ihren Internetanbieter eher unregelmäßig: 52 Prozent der von Verivox Befragten haben ihren Internetanschluss zuletzt vor zwei Jahren oder früher erneuert. 2021 suchten sich 17 Prozent einen neuen Internetanbieter, im letzten Jahr waren es bis Ende November lediglich 13 Prozent. 18 Prozent der Befragten haben ihren Internetanbieter noch nie gewechselt – darunter sind besonders viele Menschen mit einem formal niedrigen Bildungsstand.

Die Wechselbereitschaft steigt mit dem monatlichen Verdienst: 73 Prozent der Befragten mit einem Einkommen von höchstens 1500 Euro haben bereits ein- oder mehrfach ihren Internetanbieter gewechselt, bei höheren Einkommen über 2500 Euro steigt die Wechselquote auf 85 Prozent. Jüngere Menschen wechseln deutlich öfter als ältere: 90 Prozent der 18- bis 29-Jährigen haben sich bereits mindestens einmal einen neuen Internetanbieter gesucht. Hingegen hat in der Altersgruppe von 50 bis 69 Jahren fast jeder Vierte noch nie gewechselt.

Methodik

Die verwendeten Daten basieren auf einer Online-Umfrage der Innofact AG im Auftrag von Verivox, an der Ende November 2022 1.037 Personen im Alter von 18 bis 69 Jahren teilnahmen.

Gefragt wurde: „Wann haben Sie zuletzt Ihren festen Internetanschluss zu Hause gewechselt? – Am 01. Dezember 2021 ist eine Änderung des Telekommunikationsgesetzes (TKG) in Kraft getreten. Im Zuge dessen können Verbraucher seit Dezember 2021 ihre Internetverträge nach Ablauf der Mindestlaufzeit ohne eine automatische Verlängerung monatlich kündigen. Haben Sie von dieser Gesetzesänderung gehört? – Hatte diese Gesetzesänderung einen Einfluss auf Ihren Anbieterwechsel in diesem Jahr (2022)? Es geht um Ihren festen Internetanschluss zu Hause.“

Die Umfrage ist bevölkerungsrepräsentativ in Bezug auf Alter, Geschlecht und Bundeslandzugehörigkeit.