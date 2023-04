Per Klick zum Stellplatz: Camping-Apps im Vergleich

Mit dem Wohnmobil, Camper oder Van reisen heutzutage immer mehr Menschen durch die Gegend. Mit diesen Apps müssen Sie nie wieder nach einem Stellplatz suchen.

Berlin – Camping war schon in den 70er- und 80er-Jahren der letzte Schrei. Jetzt kommt der Trend zurück. Wer keine Lust auf Massentourismus, überfüllte Flughäfen und laute Hotels hat oder Urlaub mit dem Hund machen will, der wählt stattdessen das Wohnmobil oder den Camper und zieht sich in die Natur zurück. Angebote von Top Camping-Plätzen in Europa gibt es viele.

Einige Apps bieten eine breite Auswahl an kostenpflichtigen, aber auch kostenlosen Stellplätzen, Privatangeboten und schönen Oasen zum Entspannen abseits des Trubels:

„Landvergnügen“ als neues Miteinander-Modell: Campen im Garten von Fremden

Eine dieser Apps, mit denen Reisende hervorragend idyllische Stellplätze finden können, ohne Wildcampen in der Natur betreiben zu müssen, ist „Landvergnügen“. Mittlerweile sind in der App 1400 Bauernhöfe, Weingüter und Tierfarmen aufgelistet, bei denen man im Wohnmobil kostenlos übernachten kann. Im Gegenzug möchten diese Gastgeber, dass die Urlauber zum Beispiel in ihren Hofläden einkaufen. So ist aus dem Projekt mittlerweile eine Community geworden, die sich deutschlandweit vernetzt. Im Playstore von Android ist die App von knapp 350 Nutzern mit durchschnittlich 2,4 Sternen bewertet worden (Stand: 31. März 2023). Für Österreich und Slowenien gibt es das Äquivalent „Schau aufs Land“.

„Hinterland“: Die neue App zur Plattform hinterland.camp

Die App „Hinterland“ ist noch ganz neu und erst im Jahr 2023 gestartet. Dort können Reisende ebenfalls Stellplätze von Privatpersonen finden. Ebenso wie Tiny Houses oder Baumhäuser im Garten, sofern man mit seinem Wohnmobil und Camping-Zubehör urlauben kann. Im Playstore von Android ist die App bisher erst von 6 Nutzern bewertet worden, die allerdings alle eine 5-Sterne-Bewertung abgaben (Stand: 31. März 2023). Für eine belastbare Bewertung reicht das jedoch nicht.

„Promobil Stellplatz-Radar“: Beste App in 2021

Das „Promobil Stellplatz-Radar“ gibt es als kostenlose App. Sie verspricht über 16.000 Stellplätze für Wohnmobile und Campervans, über 8.000 Campingplätze und 200.000 Community-Bewertungen mit Bildern und detaillierten Erfahrungsberichten für Reisende in Europa. So wird Camping bei jedem Wetter und überall zum Spaß.

Mit dem Wohnmobil kann man mit den richtigen Apps auch auf privaten Bauernhöfen übernachten. (krz.de-Montage) © Volker Preußer/Imago & Imago

Die App ist kostenfrei, beinhaltet dafür aber Werbung. Wer sich für 1,99 Euro im Monat oder 8,99 Euro im Jahr einen Stellplatz-Radar PLUS-Zugang gönnt, kann die App auch offline, werbefrei, mit erweiterten Suchkriterien und zusätzlichen Features nutzen. Im Playstore von Android ist die App von über 7.000 Nutzern mit durchschnittlich 4,3 Sternen bewertet worden (Stand: 31. März 2023).

„Park4night“: Kostenloser Service von Campern für Camper

Die App „park4night“ ist kostenlos und soll es Wohnmobil- und Camper-Reisenden leichter machen, einen Ort zum Übernachten zu finden, wenn man auf der Durchreise ist. Und sei es nur ein Parkplatz wie der Camper-Platz, der in Achim entstehen soll. User können deshalb Stellplätze zum Übernachten dort angeben. Oder auch Orte zum Entspannen, zum Picknicken oder zum Genießen der Natur an den schönsten Stellplätzen Deutschlands. Bei den einzelnen Plätzen ist oft auch eine Beschreibung beigefügt, die erklärt, welche Geschäfte und Aktivitäts-Möglichkeiten in unmittelbarer Nähe liegen. Im Playstore von Android ist die App von über 22.000 Nutzern mit durchschnittlich 4,7 Sternen bewertet worden (Stand: 31. März 2023).

„Stellplatzführer.de“: Über 27.000 Stellplätze verfügbar

Die App „Stellplatzführer.de“ gehört zur gleichnamigen Internetseite, die es schon seit 2003 gibt. Sie wirbt mit „Wohnmobilstellplätzen in Europa und darüber hinaus von einer starken Community“. Dort sind mehr als 27.000 Plätze in über 60 Ländern hinterlegt, auf die man per Klick zugreifen, Bilder davon anschauen und leicht Preise vergleichen kann. Die App ist kostenlos und ohne Werbung. Wenn man allerdings die Vollversion nutzen will, um zum Beispiel Stellplätze zu seinen Favoriten hinzuzufügen, muss man Clubmitglied werden. Diese Mitgliedschaft kostet aber lediglich 5 Euro im Jahr. Im Playstore von Android ist die App von 160 Nutzern mit durchschnittlich 4,7 Sternen bewertet worden (Stand: 31. März 2023).

„Stellplatz Europe“: Für den Roadtrip durch Skandinavien

Wer in Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland auf Wohnmobil-Reise gehen will, der sollte sich die “Stellplatz Europe“-App herunterladen. Sie funktioniert auch für andere Länder Europas, hat aber für Skandinavien die beste Bewertung. Auf Karten können Reisende die besten Stellplätze finden und zusätzliche Informationen über Stellplatzkosten, Nähe zu Toiletten oder zu Wasserversorgung bekommen. Im Playstore von Android ist die App von über 3.000 Nutzern mit durchschnittlich 4,3 Sternen bewertet worden (Stand: 31. März 2023).