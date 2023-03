Verbraucherzentrale warnt vor Kreditportal Maxda: Wird Kunden unnötige Versicherung aufgezwängt?

Von: Robin Dittrich

Bei Maxda können Verbraucher schufafreie Kredite erhalten. Die Verbraucherzentrale warnt jetzt davor: Es sollen unnötige Versicherungen verkauft worden sein.

München – Wer sich den Kauf einer Immobilie oder kleinerer Anschaffungen nicht leisten kann, beantragt oftmals einen Kredit. Das ist unter anderem beim Kreditportal Maxda möglich. Die Verbraucherzentrale warnt jetzt davor, weil Verbrauchern unnötige Versicherungen verkauft werden.

Verbraucherzentrale warnt vor Kreditportal Maxda

Um sich Anschaffungen auch ohne eigenes Vermögen leisten zu können, bieten Banken, aber auch Kreditportale Kredite an. Wie die Verbraucherzentrale jetzt warnt, werden beim Kreditportal Maxda.de stattdessen teilweise unnötige Versicherungen verkauft. Maxda bietet in der Regel schufafreie Kredite an, es wird also kein Schufaeintrag vorgenommen – der Kredit kommt von einer ausländischen Bank. Maxda bestreitet die Vorwürfe des Versicherungsverkaufs, die Verbraucherzentrale beruft sich jedoch auf mehrere Berichte von Verbrauchern.

Wie einige Verbraucher berichteten, erhielten sie nach Eingabe ihrer Daten plötzlich einen Anruf eines Mitarbeiters des Kreditportals. Von diesem Mitarbeiter soll dann behauptet worden sein, dass der Erhalt eines Kredites nur mit dem Abschluss einer Versicherung möglich sei. Dazu gehörten unter anderem passende Versicherungen, wie für Kreditraten. Teils wurden jedoch auch unübliche Versicherungen wie Unfallversicherungen verkauft. Vor Anrufern warnt die Verbraucherzentrale auch bei verdächtiger Telefonwerbung.

Dubiose Kredit-Anbieter: Was können Verbraucher nach Abschluss einer Versicherung tun?

Einige Verbraucher ärgerten sich besonders, weil teilweise gar kein Kreditanschluss zustande kam. Gekostet haben sollen die Versicherungen knapp 30 bis 40 Euro pro Monat. Die Dauer der Versicherungen: Eine feste Laufzeit von drei Jahren. Auch wenn kein Kreditabschluss zustande gekommen ist, können Verbraucher also Versicherungskosten von fast 1500 Euro über drei Jahre anhäufen. Wie die Verbraucherzentrale anfügt, soll die Veritas dabei als Versicherungsvermittler auftreten. Beschwerden scheinen sich dort als schwierig zu gestalten.

Auch wenn die AGB von vielen Verbrauchern ohne Lesen akzeptiert werden, empfiehlt die Verbraucherzentrale, sie beim Kreditabschluss durchzugehen. Der Abschluss einer Versicherung ist in der Regel mit Zusatzkosten verbunden, am Telefon sollte dieser nicht einfach zugestimmt werden. Nach Vertragsabschluss besteht ein zweiwöchiges Widerrufsrecht, Sie können also von der Versicherungsvereinbarung zurücktreten. Wer eine Versicherung abschließen möchte, sollte das erst nach einem Kreditabschluss tun. Welche Versicherungen brauche ich wirklich?