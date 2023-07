Nach Datenleck bei deutschen Banken: Wie gefährlich ist eine gestohlene IBAN?

Von: Bjarne Kommnick

Ein Datenleck hat sensible Daten von Kunden deutscher Banken an Hacker überführt. Welche Gefahr besteht durch eine gestohlene IBAN für Verbraucher?

Frankfurt – Durch ein Datenleck bei mehreren deutschen Finanzdienstleistern sind sensible Daten von Kundinnen und Kunden – unter anderem von Deutscher Bank, Comdirect, Postbank und ING – an Hacker gelangt. Welche Auswirkungen das für Betroffene mit sich bringt, hat sich bislang noch nicht gezeigt. Doch die Banken warnen ihre Kunden vor betrügerischen Aktivitäten und raten zu präventiven Maßnahmen. Bei dem Hackerangriff seien auch die IBAN-Nummern von vielen Personen gestohlen. Welche Gefahr besteht für Verbraucher, wenn die eigene Kontonummer in fremde Hände gerät?

Verbraucherzentrale warnt vor betrügerischen Aktivitäten mit gestohlenen IBAN

Rüdiger Trost vom IT-Sicherheitsunternehmen WithSecure erklärte dem Spiegel: „Ja, wir müssen davon ausgehen, dass Cyberkriminelle diese Daten haben“. Denn bevor das Datenleck behoben wurde, hätten die Hacker die Lücke „massiv ausgenutzt“. Betroffen seien Personen, die in den Jahren 2016, 2017, 2018 und 2020 einen externen Kontowechsel-Dienstleister genutzt hätten.

Gelangen Hacker an die IBAN von Verbrauchern, können sie für betrügerische Absichten genutzt werden. © Angelika Warmuth/dpa

Nicht immer spüren Kontoinhaber, was ihnen durch solch ein Datenleck droht. Die Verbraucherzentrale warnt in einer Pressemitteilung vor betrügerischen Aktivitäten. „Mit gestohlenen Kontodaten aus Datenleaks können Kriminelle versuchen, Geld auszugeben – etwa indem sie mit den erbeuteten Kontodaten per Lastschrift bezahlen“. Denn bei einigen Händlern lässt sich nur durch die Angabe von IBAN und Namen Geld vom Konto abbuchen.

„Prüfen Sie Ihre Kontenbewegungen“: Verbraucherschützer warnen zu Wachsamkeit bei gestohlenen IBAN

Deshalb rät die Verbraucherzentrale: „Prüfen Sie darum in nächster Zeit unbedingt aufmerksam Ihre Kontenbewegungen“. Betroffene Kunden sollen bei verdächtigen Transaktionen umgehend ihre Bank informieren. „Stellen Sie auch Strafanzeige bei der Polizei – zum Beispiel bei der Internetwache Ihres Bundeslandes“. Laut Verbraucherzentrale würde die Bank für mögliche Schäden aufkommen, wenn Verbraucher die kriminellen Transaktionen früh genug melden. „Lassen Sie sich dagegen zu viel Zeit, besteht die Gefahr, dass Sie selbst auf den Kosten sitzen bleiben“.

Was mache ich, wenn meine IBAN gestohlen wurde? Aufmerksam die Kontotransaktionen überprüfen Strafanzeige bei der Polizei, zum Beispiel bei der Internetwache des jeweiligen Bundeslandes Unrechtmäßige Lastschriften zurückgeben Unrechtmäßige Rechnungen nicht zahlen (Quelle: Sparkasse)

Auch die Sparkasse erklärt in einer Pressemitteilung: „Allein mit Ihren Kontodaten können Dritte keinen großen Schaden anrichten.“ Zudem hätten die Kundinnen und Kunden bis zu 13 Monate Zeit, um die eingelöste Lastschrift zurückzugeben. Diese Frist gelte jedoch nur, wenn der Kunde zuvor dem Händler keine Einzugsermächtigung erteilt hat.

Gestohlene IBAN: Auch bei krimineller Transaktion drohen Verzugsrechnungen

Falls der Betrüger bei einem Unternehmen mit Daten betrügen will, bei dem der Kunde einem Lastschriftverfahren zuvor zugestimmt hatte, bleiben dem Kunden in der Regel acht Wochen, um die Zahlungen zurückzugeben. Jedoch müssen sich Betroffene darauf einstellen, dass die Unternehmen bei einer zurückgegebenen Lastschrift eine Verzugsrechnung im Namen des Kontoinhabers ausgestellt bekommen, da Händler von dem Betrug zunächst nichts ahnen könnten.

Stattdessen würden die Unternehmen lediglich eine Differenz auf dem Beitragskonto des betroffenen Kontoinhabers feststellen. Deshalb sollten Kunden in so einem Fall auch den Händler kontaktieren, der das Geld vom Konto abgebucht hat, vorausgesetzt die Bank übernimmt diesen Schritt nicht für ihren Kunden. Im ungeklärten Fall könnte dies – auch wenn der finanzielle Schaden von der Bank übernommen wird – negative Auswirkungen auf die Bonität des Verbrauchers haben und für einen negativen Schufa-Eintrag sorgen.

Gefahr durch gestohlene IBAN: Kriminelle könnten auf Rechnung zahlen

Eine weitere Gefahr durch gestohlene IBAN würde darin bestehen, dass Kriminelle versuchen, auf Rechnung zu zahlen. Hier raten Verbraucherschützer dazu, diese schlicht nicht zu bezahlen und sie sowohl der Bank als auch dem Händler zu melden. Dabei gilt ebenfalls eine Frist von 13 Monaten, die Rechnung unter der Angabe eines berechtigen Grundes zurückzugeben.

Dennoch gibt die Sparkasse Entwarnung. „Wenn Sie Ihre Kontoauszüge verlieren, ist das kein Grund zur Panik. Sie können Ihre Kontodaten auch weitergeben, wenn Sie beispielsweise über die Plattform ‚Kleinanzeigen‘ etwas verkaufen“. Das bedeute jedoch nicht, dass Kunden ihre Kontodaten unbedacht überall weitergeben sollten. Erst zuletzt warnte das Bundeskriminalamt auch vor Betrugsmasche auf eBay Kleinanzeigen.