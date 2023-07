Kochtöpfe lieber günstig kaufen? WDR-Haushaltstest zeigt bitteres Ergebnis für teure Produkte

Von: Vivian Werg

Kochtöpfe gehören zur Grundausstattung jeder Küche. Doch Topf ist nicht gleich Topf. Worauf gilt es beim Kauf zu achten?

Kassel – Kochtöpfe gibt es in allen Varianten, Edelstahl, Keramik oder Aluguss, mit verschiedenen Beschichtungen und für viel und für kleines Geld. Leidenschaftliche Hobbyköche haben meist noch eine größere Auswahl an Universal- und Spezialtöpfen: vom Wassertopf, Gemüsetopf, Saucentopf bis hin zum Fleischtopf, Schmortopf und Frittiertopf – die Liste scheint beliebig lang. Aber auch die Energieeffizienz verschiedener Kochgeschirre fällt unterschiedlich aus. So soll beispielsweise ein isolierter Kochtopf mehr als 50 Prozent Strom oder Gas einsparen. Wie das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz informiert, kann man schon mit einfachen Maßnahmen energiesparend kochen.

Häufig kauft man sich ein teures Topf-Set, das idealerweise ein Leben lang hält. Doch wie findet man einen guten Kochtopf und wie viel muss er kosten? Die Haushalts-Expertin Yvonne Willicks gibt im WDR-Haushaltstest die wichtigsten Antworten.

Töpfe aus Edelstahl und Aluguss im Test

Beim Kauf von Töpfen erwartet man gerade von den teuren Modellen die besten Ergebnisse. Doch viele greifen auch gerne zu leichten Aluguss-Töpfen, weil sie sich beim Kochen schnell erhitzen. Im WDR-Haushaltstest nimmt die Haushalts-Expertin das Material genauer unter die Lupe, da die Preisspanne von Topf-Sets aus Edelstahl doch riesig sind. Eine Zuschauerin testet im Alltag ein günstiges und ein teures Topf-Set aus Edelstahl auf folgende Merkmale:

Handhabung

Hitzeentwicklung

Anbrennverhalten

Reinigung

Ihr Fazit dürfte durchaus überraschen: Obwohl das Anbraten bei beiden Edelstahl-Töpfen um einiges besser ist, bevorzugt sie ihre günstigen, beschichteten Aluguss-Töpfe – denn diese überzeugten vor allem in der Reinigung und Handhabung.

Töpfe auf dem Prüfstand: „Qualität lässt sich also nicht unbedingt am Preis erkennen“

Geregon Broil, Dozent für Haushaltstechnik an der Universität Bonn erklärt, worauf es bei einem guten Topf ankommt. Dafür hat er folgende drei Töpfe auf eine gleichmäßige Wärmeverteilung getestet:

Ein günstiger „Elo“-Topf aus Edelstahl mit einem angesetzten „Sandwich-Boden“: Hier wird die Aluminiumschicht im Boden von einer dünnen Edelstahlschicht umschlossen. „Aluminium hat eine relativ hohe Wärmekapazität und gleichzeitig eine gute Wärmeleitfähigkeit“, so Broil. Bei den älteren Modellen wurden Edelstahltopf, Alukern und Edelstahlboden übereinander gepresst. Das konnte bei einer Abnutzung zu scharfen Kanten und freiliegendem Alu führen.

Hier wird die Aluminiumschicht im Boden von einer dünnen Edelstahlschicht umschlossen. „Aluminium hat eine relativ hohe Wärmekapazität und gleichzeitig eine gute Wärmeleitfähigkeit“, so Broil. Bei den älteren Modellen wurden Edelstahltopf, Alukern und Edelstahlboden übereinander gepresst. Das konnte bei einer Abnutzung zu scharfen Kanten und freiliegendem Alu führen. Ein teurer Edelstahl-Topf von „Le Creuset“: Der Topf wurde aus einem Drei-Schicht-Material gewalzt und hergestellt. Der Vorteil ist, dass man keinen angesetzten Topfboden hat und sieht insgesamt besser aus. Im Rand wird das Aluminium zudem nicht benötigt. Die dünne Edelstahlschicht sorgt dafür, dass der Topf schneller heiß wird.

Der Topf wurde aus einem Drei-Schicht-Material gewalzt und hergestellt. Der Vorteil ist, dass man keinen angesetzten Topfboden hat und sieht insgesamt besser aus. Im Rand wird das Aluminium zudem nicht benötigt. Die dünne Edelstahlschicht sorgt dafür, dass der Topf schneller heiß wird. Ein leichter Aluguss-Topf: Der Boden ist in der Mitte dünner und am Rand dicker. Broil zufolge gilt prinzipiell: je dicker der Boden, desto besser.

Das Ergebnis ist ernüchternd: im Test schneidet der günstige Topf aus Edelstahl mit angesetztem Sandwich-Boden am besten ab. Die Wärmeverteilung am Kapselboden war hier gleichmäßig. Auch der günstige Allrounder aus Aluguss zeigte eine gute Wärmeverteilung. Am schlechtesten schnitt demnach der teure Edelstahl-Topf ab, da die Wärme nicht bis zum Rand und auch nicht wie prognostiziert den Rand hochging. Für Yvonne Willick ein ärgerliches Ergebnis. „Ein guter Topf lässt sich also nicht unbedingt am Preis erkennen“, so ihr Fazit.

Tipps zum Kopf-Kauf: Das empfiehlt die Haushalts-Expertin

Qualität hat nicht immer seinen Preis. Wie die Haushaltstests zeigten, muss es nicht immer der Lamborghini unter den Töpfen sein. Darauf sollten Sie beim Topf-Kauf achten:

Schwere Töpfe wählen: Das Aufwärmen dauert zwar länger, die Hitze verteilt sich aber auch gleichmäßiger und wird besser gespeichert.

Das Aufwärmen dauert zwar länger, die Hitze verteilt sich aber auch gleichmäßiger und wird besser gespeichert. Töpfe mit Glasdeckel: Glasdeckel haben den Vorteil, dass sie zur Kontrolle nicht jedes Mal angehoben werden müssen und Wärme verloren geht.

Glasdeckel haben den Vorteil, dass sie zur Kontrolle nicht jedes Mal angehoben werden müssen und Wärme verloren geht. Eine definierte Austrittsstelle: Das ist vorteilhaft, denn sonst muss der Dampf unkontrolliert entweichen.

Das ist vorteilhaft, denn sonst muss der Dampf unkontrolliert entweichen. Genietete Griffe: Diese lassen sich schwerer reinigen, einfacher ist das bei geschweißten.

Diese lassen sich schwerer reinigen, einfacher ist das bei geschweißten. Griffe mit Isolation : Die Griffe sollten mit genügend Abstand zum Topfrand angebracht werden, um Verbrennungen zu vermeiden.

Mit diesen Tipps sparen Sie beim Kochen Energie

Angesichtes steigender Energie- und Stromkosten gibt die Haushaltsexpertin noch Energiespartipps beim Kochen:

Wenig Wasser erhitzen : Ein bis zwei Zentimeter reichen, um beispielsweise Kartoffeln im Dampf zu garen.

: Ein bis zwei Zentimeter reichen, um beispielsweise Kartoffeln im Dampf zu garen. Nachwärmer nutzen: Ein Elektroherd kann 5 – 10 Minuten vor Ende der Garzeit abgestellt werden.

Ein Elektroherd kann 5 – 10 Minuten vor Ende der Garzeit abgestellt werden. Deckel einsetzen: So bleibt die Energie im Topf und geht nicht als Dampf verloren. Glasdeckel sind ideal

Gerade im Haushalt gibt es einige Stromfresser. Mit einfachen Tricks können Stromkosten gesenkt werden. Es gibt aber noch weitere Maßnahmen, die unternommen werden können, um Strom und Gas zu sparen. (Vivian Werg)