Schlüsselzahl 171 auf Ihrem Führerschein? Das bedeutet die Nummer

Von: Robin Dittrich

In einem deutschen Führerschein können einige Nummern eingetragen werden. Was bedeutet die Schlüsselzahl 171 in dem Führerschein?

Kassel – Die Bezeichnungen der Fahrerlaubnisklassen sind den meisten Menschen ein Begriff. Mit einer Führerscheinklasse B dürfen Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von unter 3500 Kilogramm geführt werden. Doch was bedeuten die Schlüsselzahlen neben den Klassen?

Das bedeutet die Schlüsselzahl 171 auf Ihrem Führerschein

Die Schlüsselzahlen sind ebenfalls auf der Rückseite des Scheckformat-Führerscheins aufgelistet. Daneben lassen sich zusätzlich das Erstellungsdatum der Fahrerlaubnis sowie die jeweiligen Fahrzeugklassen ablesen, die geführt werden dürfen. Mit den Schlüsselziffern lassen sich Zusatzangaben, Auflagen und Beschränkungen erkennen. Eine Auflistung dieser Schlüsselziffern hat unter anderem der Allgemeine Deutsche Automobil-Club e.V. (ADAC) erstellt. Was bedeutet beispielsweise die Schlüsselzahl 174?

Mit einem Führerschein der Klasse C1 dürfen LKW gefahren werden – doch was bedeutet die Schlüsselzahl 171? © Andrea Warnecke/dpa (Symbolbild)

Wie aus der Auflistung vom ADAC hervorgeht, gilt die Schlüsselziffer 171 nur in Deutschland, „zweistellige Schlüsselzahlen gelten dagegen EU-weit.“ Die Schlüsselzahl 171 wird folgendermaßen definiert: „Klasse C1, gültig auch für Kraftfahrzeuge der Klasse D mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 7500 Kilogramm, jedoch ohne Fahrgäste.“ Ein Führerschein der Klasse C1 ist ein LKW-Führerschein und gilt für Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3500 Kilogramm, aber nicht mehr als 7500 Kilogramm.

Kann die Schlüsselzahl 171 heute noch erworben werden?

Welche Fahrzeuge fallen unter die Führerscheinklasse D? Im Jahr 1999 wurden insgesamt 16 Führerscheinklassen eingeführt. Die Klassen C1, C1E, C und CE gelten für LKW. Die Führerscheinklasse D berechtigt Menschen in Deutschland zum Führen von Bussen im öffentlichen Straßenverkehr. Wer einen Führerschein der Klasse C1 besitzt, neben dem die Schlüsselzahl 171 steht, darf also Busse im öffentlichen Verkehr fahren, jedoch ohne Fahrgäste an Bord. Heutzutage kann die Schlüsselzahl 171 nicht mehr erhalten werden.

Führerschein-Klasse Kraftfahrzeugtyp A, A1, A1, AM Motorräder, Roller, Trike, Quad B, B17, B96, B196, BE PKW und PKW mit Anhänger C, C1, C1E, CE LKW und LKW mit Anhänger D, D1, D1E, DE Busse

„Die Schlüsselzahl 171 darf nur bei der Umstellung von Fahrerlaubnissen, die bis zum 31. Dezember 1998 erteilt worden sind, verwendet werden“, heißt es im BGBI. Diese Schlüsselzahl wurde nur einem Inhaber der alten Führerscheinklasse 2 eingetragen. Wer heute einen Bus fahren möchte, muss einen Führerschein der Klasse D oder D1 absolvieren. Bei der Eignungsprüfung zum D-Führerschein ist wie beim C1-Führerschein unter anderem ein Sehtest von einem Augenarzt Voraussetzung, die auch bei jeder Verlängerung nötig wird. Eine Verlängerung dieser Führerscheine wird ab dem 50. Lebensjahr alle fünf Jahre nötig.