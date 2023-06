Heizgesetz doch schon im Sommer? Was das bedeuten würde

Von: Felina Wellner

Kontrovers diskutiert und noch ohne Einigung. Doch SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hält eine zügige Verabschiedung von Habecks Heizgesetz für „absolut realistisch“.

Berlin – Die Debatten rund um das Heizungsgesetz begleiten uns schon einige Monate. Happy End statt Never Ending Story: Laut SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert könnte das Gesetz noch im Sommer verabschiedet werden. Was würde die zeitnahe Umsetzung für den Einzelnen bedeuten?

„Noch vor der Sommerpause durchkommen mit dem Gesetz“: Habecks Heizgesetz wird bei Maybrit Illner debattiert

Kühnert ist überzeugt davon, dass das Gesetz in der Sitzungswoche des Bundestags in zwei Wochen zur ersten Lesung auf der Tagesordnung stehe. In der ZDF-Talksendung „Maybrit Illner“ geht er auch noch einen Schritt weiter: In der Folge sei es realistisch, dass das Gesetz noch vor dem Start der Sommerpause am 7. Juli den Bundestag und Bundesrat passiere. Laut dpa-Informationen hält auch Wirtschaftsminister Robert Habeck dieses Timing für schaffbar.

Die FDP will im Heizungsstreit allerdings hart bleiben und stellt sich einer schnellen Einigung mit SPD und Grünen quer. Auch die Opposition mischt mit: Vom CDU-Generalsekretär Mario Czaja hagelt es bei „Maybrit Illner“ Kritik: „Es ist eine große Verunsicherung im Land entstanden.“ Diese begründet Czaja dadurch, dass mit Verboten statt Förderungen gearbeitet werde – und das, obwohl „im ersten Quartal doppelt so viel Öl- und Gasheizungen verkauft wurden als davor.“

Nach Verabschiedung von Habecks Heizgesetz: Das kommt auf Verbraucherinnen und Verbraucher zu

Noch ist die Ampel-Koalition von einer Einigung rund um Habecks Heizgesetz einige Schritte entfernt. Und dennoch: Positive Entwicklungen lassen ein baldiges Ende des Heiz-Streites wahrscheinlicher werden. Mit einem Inkrafttreten des Gesetzes und der fällig werdenden Heizungsanpassungen ist erst frühestens ab 2024 zu rechnen. Die Zeit nach Gesetzes-Verabschiedung können Mieterinnen und Mieter allerdings sehr gut nutzen, um sich bereits mit folgenden Fragen zu beschäftigen:

Wie wird bei Ihnen geheizt – kennen Sie Lage, Adresse, Heizungsart und Baujahr?

Plant der Vermieter oder die Vermieterin eine baldige Umrüstung der Heizungen?

Kennen Sie Ihren Verbrauch für die Jahre 2021 und 2022?

Warum diese Informationen wichtig sind? Das neue „Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze“ ist neben der Änderung des Gebäudeenergiegesetzes ein Teil von Habecks Heimgesetzen. Es sieht vor, dass Mieterinnen und Mieter ihren Verbrauch dem Vermieter oder der Vermieterin melden müssen – voraussichtlich rückwirkend ab 2021.

Die eigene Heizungsart zu kennen, ist sinnvoll, um mögliche Mietererhöhungen abschätzen zu können: Wird nicht mit erneuerbaren Energien, sondern mit Gas und Öl geheizt, kann es zu Modernisierungsmaßnahmen kommen. Vermieterinnen und Vermieter dürfen dann „die Kosten des Heizungsumbaus auf die Miete umlegen und diese um acht Prozent der aufgewendeten Investitionskosten dauerhaft erhöhen“, so der Deutsche Mieterbund.

Habecks Heizgesetz: So können Sie Ihren Energieverbrauch einsehen

Über die Höhe des eigenen Energieverbrauchs erfahren Sie auf der ersten Seite Ihrer Abrechnung. Laut Verbraucherzentrale muss Ihr Anbieter die Rechnung für Strom oder Gas spätestens sechs Wochen nach Ende des Abrechnungszeitraums erstellen. Sind ältere Rechnungen nicht mehr vorhanden, müssen Sie allerdings nicht in Panik verfallen. Jegliche Anfragen zum Energieverbrauch können Netzbetreiber auch rückwirkend beantworten. Ein möglicher Vorteil bei all der Transparenz: Verbraucherinnen und Verbraucher werden auf diese Weise möglicherweise zum Energiesparen motiviert.