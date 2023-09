„Danke Edeka …“: Kunde erhält Rabattgutschein für die Wursttheke – und ist baff

Teilen

Ein Vegetarier erhält bei Edeka einen Gutschein für die Wursttheke und sorgt damit für Gesprächsstoff. Im Netz wird über bessere Alternativen diskutiert.

Bremen – Ein Einkauf bei Edeka hat für einiges an Aufsehen im Netz gesorgt. Ein Kunde, der einen komplett vegetarischen Einkauf tätigte, erhielt in dem Supermarkt anschließend einen Rabattgutschein für die Wursttheke.

Edeka-Kunde erhält Rabattgutschein für die Wursttheke und ist baff. Was genau ist passiert?

Der Edeka-Kunde führte nach eigener Aussage auf X (vormals Twitter) einen rein vegetarischen Einkauf bei Edeka durch. Von Obst und Gemüse bis hin zu pflanzlichen Alternativen war vermutlich einiges vertreten. An der Kasse erhielt er jedoch überraschend einen Rabattgutschein im Wert von 1,20 € für einen Einkauf von mindestens 10 € an der Wursttheke. Dieses Erlebnis teilte er in dem sozialen Netzwerk und fügte sogar ein Foto des Rabattgutscheins hinzu.

Sein Kommentar dazu: „Danke Edeka, dass ich bei einem komplett vegetarischen Einkauf bei euch einen 1,20 € Rabattgutschein für die Wursttheke bekomme.“

Edeka-Gutschein: Kommt bald die personalisierte Werbung an Supermarkt-Kassen?

Personalisierte Werbung ist das große Versprechen vieler Unternehmen, um Kunden gezielt anzusprechen. Doch wie dieses Beispiel zeigt, scheint die Technologie an den Supermarktkassen noch nicht so weit zu sein. Ein User ärgert sich ebenfalls: „Ich hab auch immer Gutscheine bekommen für Dinge, die ich nie kaufen würde. Das hat System.“

Es scheint jedenfalls, als gäbe es in den Läden noch viel Raum für Verbesserungen, um die Werbebotschaften wirklich auf die Bedürfnisse und Vorlieben der Kunden abzustimmen. Edeka bietet übrigens in seiner Filiale am Stuttgarter Flughafen den Kunden ein neues Einkaufserlebnis.

Supermärkte haben technologische Herausforderungen und ethische Fragen zu berücksichtigen

Ein anderer Nutzer weist darauf hin, dass die Software technologisch wahrscheinlich nicht in der Lage ist, den Inhalt der Einkäufe zu analysieren. „Soweit ist die Kassensoftware bestimmt nicht. Eine neue Version könnte die Positionen des Einkaufs analysieren und der Inhalt des Gutscheins basiert dann auf den eingekauften Produkten.“ Dann fügt der X-User hinzu: „Aber das hätte sicher auch Schwachstellen, wenn man z. B. für einen anderen (mit-)einkauft.“

Doch selbst wenn die Technologie ausgereift ist, könnte sie an ethische Grenzen stoßen. Ein Kommentar beleuchtet dieses Dilemma: „Du bekommst als anonymer Alkoholiker auch Gutscheine für Alkohol.“ Hier stellt sich die Frage, wie weit Personalisierung in Zukunft gehen sollte und ob es ethisch vertretbar ist, jedem Kunden individuelle Angebote zu machen, ohne Rücksicht auf seine persönlichen Umstände oder Überzeugungen. Vielleicht gibt es demnächst aber auch einfach einen Gutschein, der zwischen der Wurst von der Wursttheke, einer vegetarischen oder veganen Wurst entscheiden lässt.

Forderung nach nachhaltigeren Edeka-Alternativen

X-User Christian, der Urheber des Posts, selbst schlägt vor, anstelle von Wurstgutscheinen doch lieber Anreize für gesündere und klimafreundlichere Optionen wie regionales Obst und Gemüse zu schaffen. Diese Anmerkung zeigt, dass es nicht nur um die Perfektionierung der Technologie, sondern auch um die ethische Verantwortung der Unternehmen gegenüber ihren Kunden und der Umwelt geht. Edeka antwortete auf unsere Anfrage hin nicht. (meka)