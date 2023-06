Veganer Aufschnitt im Test: Großteil der Produkte fällt durch

Von: Anna-Lena Kiegerl

Ein enttäuschendes Ergebnis zeigte sich beim Ökotest von veganer Wurst. Ganze zwei Drittel der getesteten Produkte erreichten die Noten mangelhaft oder ungenügend.

München – Die fleischlose und vegane Ernährung erlebt einen Boom in Deutschland. Unter anderem Aldi möchte mehr vegane Produkte im Sortiment integrieren. Tierwohl und Klimaschutz sind für viele Deutsche ein Grund, um Fleisch und tierische Produkte an den Nagel zu hängen. Doch ganz auf Wurst, Fleisch und Co. verzichten möchten nur wenige. Da bieten sich Fleischersatzprodukte an, um die beliebten Gerichte und Produkte auch fleischlos genießen zu können.

Enttäuschendes Ergebnis: Vegane Wurstprodukte im Öko Test

Nun testete Öko Test genau solche Produkte. Genauer befassten sie sich mit Wurstersatzprodukten. Aber auch Veggie-Schnitzel wurden bereits getestet. Doch das Ergebnis des veganen Wurst-Produkt-Tests: enttäuschend. Denn ganze zwei Drittel der getesteten Produkte schlossen mit mangelhaft oder ungenügend ab. Der Grund: zu viel Salz, Problemstoffe, Mineralöl und Verdickungsmittel.

Öko Test: Vegane Wurst-Aufschnitte enthielten zu viel Salz

Die einen mögen es im Überfluss, die anderen brauchen es fast gar nicht: Salz. Doch zu viel davon ist ungesund. In einigen der veganen Wurst-Aufschnitte war laut Öko Test sehr viel Salz. So viel, dass sie, wären sie echte Wurst, in Finnland einen Warnhinweis tragen müssten.

Zudem waren laut Öko Test in einigen der Fleischersatzprodukte Problemstoffe enthalten. Darunter aromatische Mineralölkohlewasserstoffe (MOAH). Dieser Stoff kam in einem der Produkte vor. Besonders besorgniserregend: zur Gruppe der MOAH können krebserregende Verbindungen gehören. Doch nicht genug. In den meisten Produkten wurden Verunreinigungen mit gesättigten Mineralölkohlewasserstoffen gefunden (MOSH). Hier ist jedoch keine Schädlichkeit bewiesen. Dennoch ist auch nicht klar, ob MOSH unbedenklich sind. Aus diesem Grund sollten Lebensmittel möglichst wenig davon enthalten.

Öko Test deckt auf: Mineralöl und Verdickungsmittel zählen zu Mängeln der veganen Wurstprodukte

Fünf der getesteten Produkte wiesen stark erhöhte Mineralölbestandteile auf, erklärt Öko Test. Viele der anderen enthielten Spuren oder leicht erhöhte Mineralöl-Werte. Diese kommen oft aus den Verpackungen und gehen auf die Lebensmittel über. Aber auch Gleitmittel für Kunststoffdärme können ein Grund für erhöhte Mineralöl-Werte sein.

Ein weiterer Grund für die schlechten Bewertungen der veganen Wurst-Produkte ist laut Öko Test das Verdickungsmittel Carrageen. Dieses ist umstritten und steht im Verdacht, Entzündungen im Darm auszulösen. Ganze zwölf der getesteten Wurstersatzprodukte enthielten den Stoff.

Jedoch gibt es ein positives Ergebnis, welches der Test hervorbrachte. Denn weder in Geschmack, noch in Mundgefühl gab es bei den Produkten etwas auszusetzen.

Das ist ein Teil der Ergebnisse des Tests von veganen Wurstprodukten

Testsieger Note gut : Vemondo Veganer Aufschnitt nach Schinkenwurst-Art von Lidl

: Vemondo Veganer Aufschnitt nach Schinkenwurst-Art von Lidl Note befriedigend : Veganer Tofu Aufschnitt Kräuter von Alnatura, Veganer Aufschnitt auf Weizenbasis Kräuter von Dennree, Wheaty Veganer Bio Aufschnitt Salami Art von Topas

: Veganer Tofu Aufschnitt Kräuter von Alnatura, Veganer Aufschnitt auf Weizenbasis Kräuter von Dennree, Wheaty Veganer Bio Aufschnitt Salami Art von Topas Note mangelhaft : Vegane Mühlen Salami klassich von Rügenwalder Mühle, Veganer Schinken Spicker mit Schnittlauch von Rügenwalder Mühle, Veganer Aufschnitt Paprika glutenfrei von Veganz, Beste Wahl Veganer Aufschnitt Typ Paprika-Lyoner von Rewe

: Vegane Mühlen Salami klassich von Rügenwalder Mühle, Veganer Schinken Spicker mit Schnittlauch von Rügenwalder Mühle, Veganer Aufschnitt Paprika glutenfrei von Veganz, Beste Wahl Veganer Aufschnitt Typ Paprika-Lyoner von Rewe Note ungenügend : Beste Wahl Veganer Aufschnitt Typ Salami von Rewe, My Veggie Veganer Aufschnitt nach Lyoner Art von Edeka, Hobelz Veganer Aufschnitt von Well well

: Beste Wahl Veganer Aufschnitt Typ Salami von Rewe, My Veggie Veganer Aufschnitt nach Lyoner Art von Edeka, Hobelz Veganer Aufschnitt von Well well (Quelle: Rheinische Post)

